«Ігнорує запрошення». Голова ТСК попередив Федорова про наслідки в разі неявки на засідання

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров не відповідає на запрошення на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, заявив голова ТСК та народний депутат Олексій Гончаренко.

У своєму дописі у Telegram, розміщеному у п’ятницю, 28 серпня, Гончаренко зазначив, що Федоров «ігнорує запрошення ТСК на понеділок».

Він також зазначив, що ексміністр оборони «намагається зробити вигляд, що запрошення не отримував».

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«У разі неявки в понеділок комісія скористається своїм правом ініціювати привід Федорова на засідання — і правоохоронні органи змушені будуть його доставити», — повідомив Гончаренко.

25 серпня Олексій Гончаренко заявив, що ТСК викликала колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання, заплановане на 31 серпня.

Голова ТСК також опублікував лист до Федорова, у якому зазначається, що «ТСК здійснює встановлення обставин та можливих фактів порушення антикорупційного законодавства України під час прийняття рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, пов’язаних з використанням публічних коштів, державного майна та інших ресурсів під час дії воєнного стану».

Інфографіка: NV

Підкреслювалось, що присутність Федорова «необхідна для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції Мідас, оприлюдненої на офіційному сайті НАБУ 11.11.2025».

Засідання заплановане на 13:00 31 серпня у приміщенні Київської міської ради, повідомляв голова ТСК.