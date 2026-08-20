Чий Maserati на подвір'ї Кабміну? Якими машинами володіють чи користуються члени нового уряду та особливо їхні дружини — аналіз NV

20 серпня, 06:15
NV Преміум
NV вивчив декларації нових міністрів (зліва направо: Денис Улютін, Віктор Ляшко, Тарас Висоцький, Віталій Кім, Денис Маслов, Сергій Корецький,) (Фото: колаж NV)

NV вивчив декларації нових міністрів (зліва направо: Денис Улютін, Віктор Ляшко, Тарас Висоцький, Віталій Кім, Денис Маслов, Сергій Корецький,) (Фото: колаж NV)

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Автор: Єлизавета Галієва

NV вивчив декларації усіх членів урядової команди Сергія Корецького, аби з’ясувати, на яких автівках пересуваються вони самі та їхні близькі.

Колись в українському уряді працювали люди, які володіли цілими кавалькадами елітних чорних «членовозів» Mercedes Benz, а своїм дружинам вони дарували не менш пафосні позашляховики типу Land Rover Range Rover.

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А що приховано в гаражах нинішніх урядовців? NV з’ясував це, ретельно продивившись декларації членів нового Кабміну за 2025 рік.

Далі - опис приватних автопарків тих урядовців, в сімейній власності яких є дві або більше легковиків.

Теги:   Декларація про доходи Сергій Корецький Віталій Кім Віктор Ляшко Автомобіль

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