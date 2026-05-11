Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв’ю Radio NV — про новий виток Міндічгейту та масштаб корупції в межах справи.

— Ми тиждень згадуємо президента Володимира Зеленського, українську владу, констатуємо, що вони мовчать. А суспільство від них очікує якоїсь реакції на Міндічгейт і на нові витоки, які опублікували журналісти, і народні депутати. Але водночас мовчать і антикорупційні органи. Як ти розумієш природу їх мовчання? І які запитання маєш намір ставити їм на тимчасовій слідчій комісії?

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— Я все ж вважаю, що є велика різниця між президентом і іншими представниками виконавчої гілки влади; і між правоохоронним органом, матеріали якого обговорюються, який досі веде слідство по цій справі. Воно ж не завершене, так само очевидно, що перелік фігурантів буде розширюватись.