«Варварська атака під час важливого саміту». Сибіга після масованого удару РФ заявив, що Трамп і Сі Цзіньпін мають важелі впливу на Кремль

Наслідки масованої російської атаки по Києву у ніч проти 14 травня (Фото: ДСНС України)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував масований російський обстріл України. Він наголосив, що російські війська атакували Київ в той час, коли президент США Дональд Трамп зустрічається із лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні.

«Саме в той час, коли лідери найпотужніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир, передбачуваність і співпрацю, Путін запустив сотні дронів, балістичних і крилатих ракет по столиці України», — написав Сибіга.

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Міністр наголосив, що в Києві зруйновано цілі квартали житлових будинків, є загиблі та поранені. Під ударами опинилися також інші міста й громади по всій країні.

«Ця варварська атака під час такого важливого саміту демонструє, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва обирає агресію і терор», — заявив міністр.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб війна тривала, аби продовжувати свій контроль та владу над Росією.

«Я переконаний, що лідери Сполучених Штатів і Китаю мають достатньо важелів впливу на Москву, щоб сказати Путіну нарешті закінчити війну. І це стало б найбільшим позитивним розвитком подій», — наголосив Сибіга.

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у Пекіні та провели двосторонні переговори у Великій народній залі — будівлі китайського парламенту.

Переговори між лідерами відбулися за зачиненими дверима. Однак китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що Сі Цзіньпін попередив Трампа, що Китай та США можуть «вступити в конфлікт», якщо питання щодо Тайваню, на який претендує Пекін, буде вирішено неправильно.

13 травня Трамп прибув до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня з Сі Цзіньпіном.

Масована ракетна атака на Київ та регіони 14 травня — що відомо

Вночі та вранці 14 травня Росія масовано атакувала Київ балістичними, крилатими ракетами, а також шахедами. Відомо про одного загиблого та понад 30 постраждалих. У Дарницькому районі зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами є люди, повідомляла КМВА.

У Київській області семеро поранених, зокрема трирічна дитина. Пошкоджено багатоповерхові, приватні будинки та підприємства у шести районах.

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Також про вибухи вночі повідомлялося у Харкові, Запоріжжі та Хмельницькій області.

Уночі Росія атакувала Україну 731 ціллю, запустивши 56 ракет і 675 БпЛА, повідомили Повітряні сили. Речник Юрій Ігнат заявив, що удар став одним із наймасштабніших з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Вдень 13 травня Росія масовано атакувала Україну 753 дронами. Основним напрямком удару були західні регіони країни.