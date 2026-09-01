«Зовсім кончені». Зеленський відреагував на атаки росіян 1 вересня

1 вересня президент відвідав відбудований ліцей у Київській області, проте через оголошення повітряної тривоги усім довелось пройти в укриття.

«Тривога зараз є, на жаль. Руські ну просто кончені зовсім… Перше вересня… діти… Знаєте, навіть серед ворогів є таке розуміння, що діти — це діти. А руські роблять дітей учасниками війни. Вони це роблять, робили… і будуть робити, поки не поставити їх на місце», — сказав Зеленський під час спілкування із журналістами.

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Він також наголосив, що російські війська хочуть зірвати навчальний процес в Україні. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Зеленський заявив, що останні два тижні російських ударів по українській інфраструктурі припали на період, коли багато міжнародних партнерів перебували на канікулах.

«Дуже хотів цим поділитися відчуттям такого, знаєте, — дипломатія за планом: коли відпустка, то відпустка. Тобто те, що бомблять, — ну, ми не знаємо, ми у відпустці. Це дуже неприємний факт. Рускіє нікого не бояться, але тим не менш, потрошки бояться, окрім наших Збройних сил — потрошки бояться, коли гучно звучить дипломатія», — сказав президент.

Він додав, що дуже неприємно, коли «хтось відпочиває, а хтось бореться за життя».

1 вересня росіяни вдень атакували дронами Київ. У Подільському районі внаслідок російської атаки виникло загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14−15 поверхів, троє людей постраждали.

Внаслідок нічного удару по Києву та області балістичними та крилатими ракетами загинули 12 людей, серед них — громадянин Індії.

У Києві 31 серпня 11 разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Відомо про поранення восьми людей. Росіяни майже безперервно атакують столицю та Київську область дронами, починаючи з 27 серпня.

Атака РФ у ніч проти 1 вересня — головне

1 вересня Росія здійснила прицільний балістичний удар по залізничному депо та інших об'єктах Укрзалізниці в Києві, внаслідок чого загинули семеро людей, шестеро з них — працівники залізниці. Атака спричинила значні руйнування, зокрема повністю знищено один із цехів. Ще одна людина загинула у Голосіївському районі.

У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила по Україні балістичні та крилаті ракети, а також майже 200 БПЛА. ППО знешкодила десять балістичних і крилатих ракет, дві Бандеролі та 187 безпілотників. Влучання ракет і БПЛА зафіксовано на 28 локаціях, у десяти місцях упали уламки. Частина ракет не досягла цілей.

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За даними Київської ОВА, у Борисполі загинули чотири людини. Ще 13 людей отримали поранення. У місті пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО.