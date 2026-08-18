Безугла знову увійшла до складу фракції Слуга народу

Мар’яна Безугла знову приєдналася до фракції Слуга народу (Фото: Мар’яна Безугла / Facebook)

У вівторок, 18 серпня, народна депутатка Мар'яна Безугла знову приєдналася до фракції Слуга народу у Верховній Раді.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Інших деталей нардеп не розкрив.

«Мар'яна Безугла знову увійшла до складу партії Слуга народу. Повернення», — написав він.

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19 березня за рішенням суду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про можливі кримінальні правопорушення народної депутатки Мар’яни Безуглої.

10 березня адвокат Романа Червінського Андрій Йосипов у коментарі для Цензор.нет повідомив, що Офіс Генерального прокурора зареєстрував справу в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою його клієнта щодо дій народної депутатки Мар’яни Безуглої.

Йосипов каже, що провадження відкрили за частиною другою статті 328 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за розголошення державної таємниці, що призвело до тяжких наслідків.

Він зазначив, що йдеться про події, пов’язані з роботою Тимчасової слідчої комісії щодо Вагнергейту, коли, попри проведення засідання в закритому режимі, деталі операції та інформацію про учасників було публічно розголошено Безуглою.