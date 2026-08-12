«Вилізло на перше місце». Чому в опитуваннях українці почали називати корупцію більшою загрозою, ніж удари РФ — політтехнолог

12 серпня, 00:25
Одна з учасниць протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони тримає плакат з написом «Розмін дронів на схеми оплачується кров’ю», 17 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Одна з учасниць протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони тримає плакат з написом «Розмін дронів на схеми оплачується кров’ю», 17 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Політтехнолог, народний депутат пʼяти скликань Ігор Гринів в інтерв’ю Radio NV відповів, чому українці в опитуваннях почали називати корупцію більшою загрозою, ніж російські обстріли.

«Мені здається, стабільно на перше місце (у відповідях на питання про найбільші загрози — ред.) це (загроза корупції - ред.) вилізло після першої серії Міндічгейту», — заявив Гринів в ефірі Radio NV.

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Політтехнолог додав, що «не буває диму без вогню» і якщо суспільство вважає загрозу корупції настільки високою, вона не тільки існує «в головах людей», а й є реальною серйозною проблемою в державі.

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«Друга проблема, яка також існує, — це проблема, що тема стала популістською, що тема перестала бути визначеною конкретно: в чому корупція, яка вона, хто в ній винен? А стала дуже на слуху. Це другий бік, яка існує в цій проблемі, що суспільство стало дуже популістським і дуже легко йде за такими популістськими темами, як боротьба з корупцією. Це також правда», — сказав Гринів.

Він припустив, що суспільство, можливо, дещо перебільшує розмір корупції через матеріальне становище людей, зростання цін та постійну загрозу життю через атаки дронів, ракет та інші причини.

«Але і влада, і політики мають розуміти, що корупція знаходиться під невтомним контролем суспільства, вона є дуже сильним центром уваги всього суспільства, а не тільки антикорупційних органі», — наголосив політтехнолог.

Гринів також розповів, що ще нещодавно, коли українців запитували, хто несе відповідальність за такий високий рівень корупції у країні, найбільша кількість вказувала на відповідальність антикорупційних органів, які, на думку суспільства, недостатньо з нею боролись.

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«Після спроби парламенту і президента обмежити повноваження антикорупційних органів, фактично знівелювати роль НАБУ і САП у державі, відбулося що? Люди зрозуміли: насправді винні не НАБУ і не САП. Спочатку вину переклали на парламент, бо саме в парламенті був прийнятий відповідний закон. А з часом розібрались далі і всю вину переклали на президента. Тому така безмежна влада, якою сьогодні володіє президент у державі, призводить до безмежної відповідальності, насамперед за корупцію. І не тільки у власному оточенні, але в державі і в його відповідальності за це», — розповів політтехнолог.

https://www.youtube.com/watch?v=DS2nUtks9rk

За даними опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦИС, результати якого опублікували 6 серпня, 49,3% опитаних вважають, що найбільш негативно на загальну ситуацію в країні впливає високий рівень корупції на державному рівні, а 44,6% - постійні атаки дронів і ракет на об'єкти енергетичної, комунальної та цивільної інфраструктури.

За заними опитування Київського міжнародного інституту соціології, результати якого були опубліковані 6 травня, 54% респондентів вважали корупцію більшою загрозою для розвитку України, 39% вважали більшою загрозою війну.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України Корупція Опитування Ігор Гринів Радіо NV

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