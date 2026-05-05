«Взяв від безвиході». Підозрюваний у хабарництві нардеп-«слуга» орендував 800-метровий особняк у Козині — Bihus.Info

Як з’ясували журналісти Bihus.Info, в оголошенні про оренду особняка в Козині вказана місячна вартість — $5000 (Фото: bihus.info)

Нардеп від Слуги народу Ігор Негулевський, якого НАБУ і САП підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування , незадовго до отримання підозри переїхав до маєтку площею 800 кв. м у престижному селищі Козин (Київська область).

Про це йдеться в опублікованих 5 травня результатах розслідування проєкту Bihus.Info.

«Ігор Негулевський — нардеп від „Слуги народу“, що входить до парламентського комітету Верховної Ради з питань автомобільного транспорту та інфраструктури. Наприкінці грудня 2025 року Негулевський отримав підозру від НАБУ і САП у справі про роздачу депутатам „конвертів“ в обмін на парламентські голосування. За даними слідства, група нардепів координувала, які проєкти законів і постанов потрібно підтримувати, а які ні. За це народні обранці нібито отримували від $2000 до $20000», — сказав він.

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За інформацією розслідувачів, за два тижні до отримання підозри Негулевський узяв в оренду маєток у Козині — у закритому котеджному містечку з виходом до води. У декларації нардепа за 2025 рік зазначено, що площа будинку становить майже 800 кв. м, але при цьому жодних витрат на оренду він не задекларував.

Фото: bihus.info

Журналісти Bihus.Info розшукали оголошення про здачу в оренду цього будинку в Козині.

«У ньому йдеться про те, що при будівництві будинку використані тільки натуральні матеріали: мармур, граніт, дерево. У будинку є більярдна, спортзал, спальня зі своїм санвузлом і гардеробна, три спальні, чотири санвузли, СПА-зона із сауною, басейн із джакузі. Крім основного особняка, на території в 35 соток розміщений гостьовий будинок площею 90 кв. м зі своєю кухнею, трьома спальнями, двома санвузлами і приміщенням для персоналу з окремим входом. А ще — зона барбекю та елінг із системою спуску яхти на воду. Також в оголошенні вказана вартість оренди на місяць — $5000. Здачу маєтку за таку суму в розмові з журналістами підтвердив і рієлтор», — заявили розслідувачі.

Водночас у коментарі журналістам Bihus.Info Негулевський стверджував, що житло йому дісталося за набагато меншу суму — однак називати її він відмовився.

Не назвав він і ймовірну причину, через яку міг би отримати якусь знижку. Також нардеп запевняв, що оплачує цю суму із заощаджень, а сам будинок узяв від безвиході.

«Так вийшло, що на 800 (кв. м — ред.), я не хотів 800. Просто на той момент нічого не було, та і я взяв 800, тому що була нормальна ціна. Там у батареях усе сонячних. Тому з комунальними там усе гаразд», — сказав нардеп.

У грудні 2025 року Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної групи, яка забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібне» голосування, підозрювані — п’ятеро нардепів.

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ЗМІ повідомляли, що підозри у цій справі отримали нардепи від Слуги народу Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Юрій Кісєль, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Усі нардепи вийшли під заставу і продовжують відвідувати засідання Верховної Ради, зазначили в Bihus.Info.

14 січня НАБУ опублікувало аудіозаписи, на яких голос жінки, який, імовірно, належить Юлії Тимошенко, обговорює суми та дає вказівки — голосувати за чи проти конкретного законопроєкту, зокрема такого, що стосується призначень або відставок.

Під час засідання ВАКС 16 січня Тимошенко заявила, що ще один нардеп на плівках НАБУ — це «слуга народу» Ігор Копитін, який, за її словами, улаштував «провокацію» проти неї на замовлення Бюро. Вона відкинула всі звинувачення в корупції і назвала аудіо НАБУ неправдивими.

23 січня ВАКС повідомив, що за Тимошенко внесли всю суму застави в 33 млн гривень.

14 березня під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що депутатам доведеться або служити в парламенті, або він готовий обговорювати закон про зміни проведення мобілізації, щоб нардепи могли піти на фронт.