Командир Хартії відреагував на критику через приєднання корпусу до програми Єрмака Адвокат+

Ігор Оболєнський заявив, що Андрій Єрмак був одним з тих, хто допоміг створити підрозділ Хартія (Фото: Корпус Хартія via Facebook)

Командир Хартії Ігор Оболєнський відреагував на критику через приєднання цього корпусу до програми Адвокат+ ексголови Офісу президента Андрія Єрмака, який є підозрюваним у справі Національного антикорупційного бюро щодо легалізації 460 млн грн на «елітному будівництві» під Києвом (кооператив Династія).

«Я щиро вдячний всім, хто переймається репутацією Хартії. Ця репутація — результат стримування і знищення ворога на полі бою, здобутий тисячами бійців, сержантів, командирів. До цього результату причетні так само багато людей, які підтримували Хартію і вірили в нашу ідею. Свого часу у 2023 році Андрій Єрмак був одним із тих, хто відкрив нам двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні. Він допоміг переконати президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, в який варто інвестувати», — заявив Оболєнський на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Він зазначив, що завжди згадував про це публічно і для нього ознакою порядності та людяності є памʼятати про допомогу і підтримку «незалежно від посади чи навіть репутаційних викликів».

Читайте також: Суд не дозволив Єрмаку зняти електронний браслет

Командир корпусу Хартія наголосив, що програма Адвокат+ є добровільною і хартійці самі вирішуватимуть, чи користуватися її підтримкою, а також — що корпус відкритий до інших програм, які готові надавати юридичну підтримку його військовослужбовцям.

«І наостанок. Мене життя навчило не впадати ані в ідеалізацію, ані в знецінення. Бо „кожен святий має минуле, а кожен грішник — майбутнє“. А Хартія і надалі результатами на полі бою говоритиме про свої цінності і пріоритети», — підсумував Оболєнський.

Раніше український письменник і військовослужбовець бригади НГУ Хартія Сергій Жадан розкритикував приєднання корпусу до програми Єрмака Адвокат+.

«Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина», — зазначив Жадан.

Водночас він заявив, що вважає «нечесним відхрещуватись від своїх», і закликав Хартію відкрито пояснити свою участь у цій програмі.

14 серпня повідомлялось, що усі вісім підрозділів корпусу Хартія долучилися до програми Адвокат+, яку започаткував профільний комітет НААУ під керівництвом Єрмака. У корпусі заявили, що «шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил».

3 березня Єрмак став головою комітету у Національній асоціації адвокатів України. У травні стало відомо, що йому загрожує припинення права на адвокатську діяльність — через допущені порушення.

Справа Андрія Єрмака — що відомо

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку — антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на «елітному будівництві» під Києвом (кооператив Династія), і назвали Єрмака одним із можливих учасників групи.

Реклама:

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, і підозрюваного одразу взяли під варту в залі суду. Через кілька днів, 18 травня, суд підтвердив, що за нього внесли всю заставу — Єрмак вийшов із СІЗО, але був зобов’язаний здати паспорти, не залишати Київ та носити електронний браслет.

16 липня Українська правда із посиланням на джерела повідомила, що Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в одній із прифронтових областей — за даними видання, візит відбувся невдовзі після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Того ж місяця адвокат Єрмака подав до НАБУ клопотання про дозвіл на виїзд за межі Києва для надання правової допомоги військовим.