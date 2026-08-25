Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю Radio NV заявив, що на перехід на контрактну службу згідно з постановою уряду, ухваленою, коли Михайло Федоров був міністром оборони, в осяжній перспективі грошей не буде.

В ефірі Radio NV Рахманін зазначив, що ефект від цієї постанови «максимально наближений до нуля», тому що відсоток людей, які такі контракти підписують, «в межах похибки».

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«Друге. Вся ця історія працює, якщо будуть гроші. Грошей нема. В осяжній перспективі - не буде. Якщо, дай боже чи не дай боже, навіть не знаю, його масово почнуть підписувати, я гадки не маю, де візьмуть на це гроші. Це перше питання, яке ставили з того моменту, як ця ідея взагалі з’явилась (ще раз кажу, вона з’явилася за часів Умєрова): „Де ви візьмете гроші?“ Федорову це питання ставили разів 10, можливо, більше. Грошей на це нема. І якщо, дай боже, контракти почнуть підписувати, і не дай боже, знадобиться шукати гроші, де їх брати? Я не знаю», — наголосив нардеп.

Він підсумував, що наразі немає ні реформи мобілізації, ні грошей на неї.

Контракти від Міноборони часів Федорова — головне

12 червня на офіційному сайті Міністерства оборони України з’явилося детальне пояснення щодо кожного з трьох типів нових контрактів для військових. Зокрема, йшлося про піхотно-штурмовий контракт (від 6 до 14 місяців), бойовий — на 24 місяці та базовий — так само на 24 місяці.

Того самого дня, 12 червня, тодішній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Кабмін ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап реформ в українській армії. Серед них — запуск нової контрактної системи «зі зрозумілими умовами та чіткими термінами служби».

Також Федоров зазначив, що зарплати в українських піхотинців становитимуть 300 тис. гривень (близько 7 тис. доларів на місяць). Він назвав їх найвищими у світі.

13 червня Федоров вперше повідомив деталі про те, за яких умов та на який термін українські військові зможуть отримати відстрочку від служби.

Він зазначив, що для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби, але гарантований для всіх термін відстрочки становитиме півроку.

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«Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою — півтора року. Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по шість місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го. Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає три роки і сім місяців відстрочки», — пояснив Федоров.

20 липня на той момент головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з 12 червня, коли Міністерство оборони запустило нові контракти для військових, такі контракти підписали лише 2 тисячі людей.

12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, і запропонував прем'єр-міністерці Юлії Свириденко іншу посаду. Під час призначення нового уряду Сергія Корецького Михайла Федорова не стали перепризначати міністром оборони попри протести проти його звільнення. 19 серпня Рада призначила міністром оборони Євгенія Хмару.