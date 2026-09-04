«Мітили в Буданова». Як ГУР та СБУ втягнули в політичні ігри та чому потрібен орган для контролю спецслужб — інтерв'ю з Фесенком

4 вересня, 15:26
NV Преміум
Голова Офісу президента Кирило Буданов (Фото: Кирило Буданов / Telegram)

Голова Офісу президента Кирило Буданов (Фото: Кирило Буданов / Telegram)

Автор: Дмитро Тузов

Політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Radio NV аналізує кризу між СБУ та ГУР: чому сталася стрілянина в Києві, хто за неї відповідальний та як запобігати подібним інцидентам у майбутньому.

— Я правильно розумію, що політичних рішень для вгамування пристрастей між СБУ та ГУР не прийнято?

— Думаю, що суто політичних рішень тут буде недостатньо. Але вони потрібні також. Головна проблема в тому, що цей конфлікт продемонстрував, що президент [Володимир Зеленський] не контролює повною мірою спецслужби.

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Теги:   Інтерв'ю NV Служба безпеки України (СБУ) ГУР Кирило Буданов Radio NV

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