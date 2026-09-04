Політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Radio NV аналізує кризу між СБУ та ГУР: чому сталася стрілянина в Києві, хто за неї відповідальний та як запобігати подібним інцидентам у майбутньому.

— Я правильно розумію, що політичних рішень для вгамування пристрастей між СБУ та ГУР не прийнято?

— Думаю, що суто політичних рішень тут буде недостатньо. Але вони потрібні також. Головна проблема в тому, що цей конфлікт продемонстрував, що президент [Володимир Зеленський] не контролює повною мірою спецслужби.