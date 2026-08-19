Профільний комітет підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони

19 серпня, 10:00
Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Євгена Хмари на посаду міністра оборони України (Фото: Міноборони України)

Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Євгена Хмари на посаду міністра оборони України (Фото: Міноборони України)

У середу, 19 серпня, комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за таке рішення проголосували 15 осіб — одноголосно.

Раніше у пресслужбі Верховної Ради повідомили, що в парламенті тривають зустрічі з кандидатами на посади міністра оборони Євгеном Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою — після діалогу, що відбувся напередодні й тривав понад п’ять годин.

Реклама

18 серпня видання УП з посиланням на джерела повідомило, що Євгеній Хмара може звільнитися з військової служби, щоб очолити Міністерство оборони України.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Народний депутат Ярослав Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євгеній Хмара «піде на голосування вже не в статусі військовослужбовця».

Редактор: Євгеній Василенко

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies