Профільний комітет підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони

Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Євгена Хмари на посаду міністра оборони України (Фото: Міноборони України)

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за таке рішення проголосували 15 осіб — одноголосно.

Раніше у пресслужбі Верховної Ради повідомили, що в парламенті тривають зустрічі з кандидатами на посади міністра оборони Євгеном Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою — після діалогу, що відбувся напередодні й тривав понад п’ять годин.

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18 серпня видання УП з посиланням на джерела повідомило, що Євгеній Хмара може звільнитися з військової служби, щоб очолити Міністерство оборони України.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Народний депутат Ярослав Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євгеній Хмара «піде на голосування вже не в статусі військовослужбовця».