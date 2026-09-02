Президент Володимир Зеленський повідомив про плани скоротити комендантську годину в Києві (Фото: Офіс президента України)

У Києві буде скорочено час дії комендантської години .

Про це у середу, 2 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького щодо заходів реагування на зміну російської тактики ударів по Україні.

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Владам інших міст запропонують переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу.

Питання перегляду комендантської години порушували кілька разів протягом останнього тижня. 29 серпня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що на зустрічі з Володимиром Зеленським доповів про адаптацію роботи держави до нової тактики російських атак — ішлося, зокрема, про плани переглянути підходи до комендантської години.

31 серпня київська влада звернулася до уряду з пропозицією послабити комендантську годину в столиці. Того ж дня в ефірі Radio NV співзасновник Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін пояснив, чому нинішній формат комендантської години втрачає актуальність в умовах, коли Росія б'є реактивними дронами практично щоночі.

26 серпня агентство Bloomberg повідомляло, що Росія не демонструє готовності до припинення війни, а навпаки планує посилювати балістичні атаки на Київ, зокрема на центр міста.