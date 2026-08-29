Корецький заявив про плани переглянути підходи до комендантської години через нову тактику російських атак

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що на зустрічі з Володимиром Зеленським доповів йому про адаптацію роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак, зокрема про плани переглянути підходи до комендантської години .

«Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки. Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації», — заявив Корецький у своєму Telegram-каналі.

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Він зазначив, що провів нараду за участі головнокомандувача ЗСУ, міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу президента та РНБО, за підсумками якої напрацьовуються «конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов».

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«Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися», — пояснив прем'єр.

За словами Корецького, будуть ухвалені рішення щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики і транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей.

26 серпня агентство Bloomberg повідомило, що Росія не демонструє готовності до припинення війни, а навпаки планує посилювати балістичні атаки на Київ, зокрема на центр міста.

29 серпня Росія вже третій день поспіль постійно атакує Київ та Київську область реактивними шахедами.

28 серпня внаслідок російського удару по селу Мила Бучанського району Київської області виникли масштабна пожежа та детонація, загинули 37 людей, в ще щонайменше 42 людини були поранені. Чотири людини вважаються зниклими безвісти.