Буданов жартома розповів, як не потрапити до його «червоного блокнота» — відео

21 травня, 13:52
Військовий зі Списком п*дарасів 2026 в павільйоні РФ (Фото: Скріншот відео Facebook Kateryna Tarabukina)

Військовий зі Списком п*дарасів 2026 в павільйоні РФ (Фото: Скріншот відео Facebook Kateryna Tarabukina)

Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав простий спосіб не потрапити до його «червоного блокнота», який раніше помітили журналісти на його робочому столі. 

На відео, яке у четвер, 21 травня, оприлюднив Апостроф, Буданов розповів, що список людей у нотатнику вже «товстий» і продовжує поповнюватися.

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На запитання, як туди не потрапити, керівник ГУР відповів коротко: «Любіть Україну — і все буде добре».

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Раніше у кабінеті керівника Офісу президента побачили блокнот червоного кольору, який мав назву Список під*расів-2026.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Кирило Буданов Офіс президента України Розвідка

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