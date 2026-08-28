«Ніхто з нас не безгрішний». Буданов публічно підтримав Хмару та Сирського, яких критикували протестувальники

Як зазначив голова Офісу президента Кирило Буданов, хоча Олександр Сирський робив помилки, українці раніше називали його «героєм» (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Відповідну заяву керівник ОП зробив 28 серпня в інтерв'ю Наталії Мосейчук, фрагмент якого транслювали в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

«Коли люди несуть картонки, на яких написано „Хмара — чорт“, це занадто. Він реально офіцер, який воював — на відміну від того, хто ніс ту картонку. Яке ти моральне право маєш так казати?» — зазначив Буданов.

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Крім того, голова ОП заявив — хоча Сирський і робив помилки, українці раніше називали його «героєм».

«Коли він звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину — хіба не ті самі люди кричали йому „Сирський красава, наш герой“? А тепер він „чорт“? Людина зробила те, що зробила. В неї, як і в усіх, були гарні сторони, були помилки — і це абсолютно нормально. Ніхто з нас не безгрішний», — резюмував Буданов.

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту. Наступного дня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони.

19 серпня Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони.

Сам він під час виступу в парламенті підтвердив, що вже є цивільною особою і звільнений із військової служби.

Учасники акції на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова на площі Франка у Києві відреагували на призначення новим міністром оборони Хмари.

Результат голосування — 312 голосів за призначення Євгенія Хмари — вони зустріли вигуками «Ганьба!».