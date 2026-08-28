«Не можна прийти і всіх на три букви послати». Буданов сказав, що не може експериментувати з кадрами в ОП під час війни

Як сказав Кирило Буданов, у випадку повної заміни керівної команди Офіса президента потрібно б було щонайменше пів року, щоб нові посадовці адаптувалися (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Кирило Буданов сказав , що не став після свого призначення на посаду голови Офіса президента змінювати заступників відомства, бо вважає важливим зберігати «інституційну сталість» — особливо під час воєнного стану.

Про керівник ОП сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук, фрагмент якого транслювали в ефірі національного телемарафону Єдині новини 28 серпня.

«Я прибічник інституційних підходів. Інституційні підходи — це інституційна сталість, її не можна зробити, коли ти прийшов, всіх на три букви послав, виконав, завів інших. Так можна робити, але це має певні проблеми», — заявив Буданов.

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Як сказав він, у випадку повної заміни керівної команди ОП потрібно б було щонайменше пів року, щоб нові посадовці адаптувалися.

«Я не маю права експериментувати. Просто, коли я сам прийшов, як людина нова, всіх викинути, всю інституційну пам’ять зруйнувати, всі процеси зупинити і чекати, поки люди розберуться на місцях», — пояснив Буданов.

За словами голови ОП, він — прихильник поступового підхід до кадрових змін.

«Я пішов класичним інституційним шляхом. Тобто те, що є, ним керувати, поступово робити заміни з якихось нових людей», — сказав Буданов і додав, що за останні місяці на середньому рівні в ОП з’явилося чимало нових працівників, зокрема військових.

26 серпня Hromadske повідомляло, що на записах, опублікованих в рамках операції Форест Гамп фігурує ще один посадовець Офісу президента, якому слідство відводить роль організатора. У наведених розмовах його переважно називають «Кирилом» та «Кириллом Алексеевичем».

27 cерпня Буданов у відповідь на запитання щодо того, що його ім'я «лунало» на записах, сказав: «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає».

Також він повідомив, що спілкувався зі своєю ексзаступницею Іриною Мудрою — вже після її звільнення.

«Звільнення — це юридичний процес […] я в принципі ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновок, що вона винна — це інше питання», — заявив голова ОП.

Спецоперація НАБУ та САП Форест Гамп — що відомо

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

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Інфографіка: NV

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.

26 серпня адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш повідомив, що частину застави за неї вже внесли (точну суму він не назвав).