Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі Radio NV розповів, що кібербезпекою в Україні займаються 11 державних інституцій, але жодна з них не хоче брати на себе відповідальність.

«У нас в Україні 11 державних інституцій займаються кібербезпекою країни, на чолі з РНБО як координаційним центром. У цих 11 няньок, як кажуть, дитина недоглянута. … Я про це роками намагаюсь докричатись. У нас відповідальність державні структури розуміють якось дуже однобоко. Вони її бачать так: ми відповідальні за кібербезпеку, дайте нам гроші, людей, генеральські звання, дайте нам усе. Але якщо трапляється якийсь інцидент із кібербезпекою, вони тікають у кущі і прикидаються мертвими. Відповідальність із того погляду, що бути покараним за вживання або невживання правильних професійних заходів — цього ніхто не хоче на себе брати», — заявив Корсун в інтерв'ю Radio NV.

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Експерт пояснив, що ці 11 інституцій перераховані в законі Про основні засади забезпечення кібербезпеки України, а координатором з кібербезпеки є Рада національної безпеки та оборони.

«У нас безліч різних державних інституцій, кожен якийсь бюджетик бере собі, в кожного є штат, усі чимось там дуже зайняті, якісь презентації показують. Але коли виникають серйозні інциденти — як цього разу журналісти взяли і просто дослідили відкриті джерела, подивилися на сайтах, де публікують вакансії, зібрали і проаналізували… Все, ніяких інсайдерів і шпигунів не потрібно, відкриті дані. І вони кричать про те, що в України немає нормальної професійної централізованої, збалансованої, скоординованої інформаційної політики. Її просто немає, хоча різних відомств, які би мали цим опікуватись, безліч. Ба більше, я переконаний, що за каденції поточної влади це питання так само не буде зрушено з мертвої точки», — наголосив Корсун.

Ризики для бізнесу через використання російських бухгалтерських програм

У червні виконавча директорка IT Ukraine Association Марія Шевчук в авторській колонці для NV Бізнес писала, що попри повномасштабну війну, сотні тисяч українських компаній продовжують використовувати програмне забезпечення російського походження. За оцінками IT Ukraine Association, від 300 до 900 тисяч підприємств малого та середнього бізнесу досі працюють із 1С або BAS, що створює серйозні ризики для кібербезпеки, зберігання корпоративних даних та національної безпеки.

Шевчук зазначила, що сучасні бухгалтерські системи містять критично важливу інформацію:

дані клієнтів;

фінансові операції;

банківські реквізити;

дані про заробітну плату;

інформацію про постачальників та контрагентів;

адреси складів та логістичні дані.

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Саме тому використання такого програмного забезпечення створює додаткові ризики для бізнесу.