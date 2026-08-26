«Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Польщі»: Зеленський подякував Навроцькому за лист до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський подякував польському колезі Каролю Навроцькому за привітальний лист з нагоди Дня Незалежності України.

Про це Зеленський написав у Х у середу, 26 серпня.

Він окремо відзначив побажання Навроцького щодо перемоги України.

«Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Польщі, її відкриті серця й двері від перших днів російського вторгнення», — наголосив Зеленський.

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«Прагнемо розвивати зв’язки між нашими двома сильними державами — з повагою та правдивістю щодо минулого, тверезим поглядом на сучасні загрози та оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС і НАТО», — підсумував президент України.

Раніше керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач повідомив, що Кароль Навроцький надіслав Володимиру Зеленському вітального листа з нагоди Дня Незалежності України. У цьому листі Навроцький згадав про напруження між країнами через історичні питання, проте найважливішим назвав те, що «Польща зацікавлена в добросусідських відносинах».

Загострення відносин України та Польщі — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. Цьому передував указ Зеленського, яким Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

20 червня низка українських діячів, зокрема голова ОП Кирило Буданов та експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко, оголосили, що відмовляються від польських нагород.

Того самого дня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла і опублікував фотографії з Нової пошти.

У червні президент України мав бути присутній на Конференції з відновлення України у Гданську, але не поїхав до Польщі. Делегацію очолила тодішня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

3 липня очільник МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським і запропонував пакет антикризових заходів, зокрема зустріч істориків — експертів з питань Другої світової війни.

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11 липня президент Польщі Кароль Навроцький під час заходів з нагоди місцевого дня пам’яті жертв Волинської трагедії закликав польський парламент ухвалити закон про заборону в країні червоно-чорного прапора, який використовували Організація українських націоналістів (ОУН) та її бойове крило, Українська повстанська армія (УПА).