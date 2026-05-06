Зеленський анонсував кадрові зміни у міністерствах та перезавантаження держпідприємств

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді на рівні заступників міністрів. Також він доручив провести прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії Ліси України .

Про це Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко у середу, 6 травня.

«Найближчим часом Кабінет Міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів», — сказав глава держави.

Реклама

Президент також зазначив, що має бути оперативно проведене і перезавантаження визначених державних підприємств.

Зокрема, потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії Ліси України. Крім того, за словами Зеленського, галузь в цілому потребує нових підходів — «більш сучасних, чистих і здатних підтримати доходи держави».

Також він доручив Свириденко пришвидшити процеси змін у державних енергокомпаніях, передусім в Енергоатомі.

Зеленський каже, що уже сформована нова наглядова рада, і повинно бути прискорене обрання нового керівника. За його словами, для цього є всі необхідні інструменти та повноваження.

28 квітня Зеленський після спілкування з Свириденко заявив, що готують нові кадрові підходи в держкомпаніях, зокрема й у ДП Ліси України.

Того ж дня у вечірньому зверненні президент додав, що частина державних компаній досі працює не в інтересах України і не на державний бюджет, і Кабмін та самі компанії мають це виправити.