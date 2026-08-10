Зеленський про кадрові зміни у війську: Драпатий запропонував бачення, частина рішень уже підготовлена
Зеленський обговорив кадрові зміни та посилення фронту (Фото: Офіс президента)
Президент України Володимир Зеленський заявив про "вирішення важливих військових питань" за підсумками наради з командуванням. За його словами, частина рішень щодо кадрових змін у війську вже підготовлена.
Про це він повідомив у понеділок, 10 серпня.
«Головнокомандувач Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті — заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині», — написав глава держави.
Зеленський подякував підрозділам, які демонструють відчутні результати у районах Слов’янська, Костянтинівки та Добропілля, а також відзначив активні дії підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ.
«Домовилися, які кроки можуть дати більше оперативних можливостей нашим військам», — зазначив глава держави.
7 серпня за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого Володимир Зеленський анонсував чергові кадрові зміни в Збройних силах. Деталей він при цьому не озвучив.
27 липня Зеленський заявляв, що кадрові рішення в оборонному секторі зумовлені необхідністю усунути проблеми у взаємодії між Міністерством оборони та командуванням армії.
30 липня видання hromadske з посиланням на співрозмовника у Генеральному штабі повідомило, що Драпатий звільнив Олександра Грузевича з посади начальника штабу Сухопутних військ.
4 серпня Українська правда з посиланням на співрозмовників у Силах оборони писала, що Михайло Драпатий вніс подання про звільнення командувача Медичних сил Збройних Сил України Анатолія Казмірчука.