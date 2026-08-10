Зеленський про кадрові зміни у війську: Драпатий запропонував бачення, частина рішень уже підготовлена

10 серпня, 16:07
Зеленський обговорив кадрові зміни та посилення фронту (Фото: Офіс президента)

Зеленський обговорив кадрові зміни та посилення фронту (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський заявив про "вирішення важливих військових питань" за підсумками наради з командуванням. За його словами, частина рішень щодо кадрових змін у війську вже підготовлена.

Про це він повідомив у понеділок, 10 серпня.

«Головнокомандувач Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті — заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині», — написав глава держави.

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Головком ЗСУ Михайло Драпатий (Фото: Офіс президента)
Головком ЗСУ Михайло Драпатий / Фото: Офіс президента
В.о. очільника Міноборони Євгеній Хмара (Фото: Офіс президента)
В.о. очільника Міноборони Євгеній Хмара / Фото: Офіс президента
Командувач СБС Роберт Бровді (Фото: Офіс президента)
Командувач СБС Роберт Бровді / Фото: Офіс президента
Начальник Генерального штабу Ігор Скибюк (Фото: Офіс президента)
Начальник Генерального штабу Ігор Скибюк / Фото: Офіс президента

Зеленський подякував підрозділам, які демонструють відчутні результати у районах Слов’янська, Костянтинівки та Добропілля, а також відзначив активні дії підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Домовилися, які кроки можуть дати більше оперативних можливостей нашим військам», — зазначив глава держави.

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7 серпня за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого Володимир Зеленський анонсував чергові кадрові зміни в Збройних силах. Деталей він при цьому не озвучив.

27 липня Зеленський заявляв, що кадрові рішення в оборонному секторі зумовлені необхідністю усунути проблеми у взаємодії між Міністерством оборони та командуванням армії.

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30 липня видання hromadske з посиланням на співрозмовника у Генеральному штабі повідомило, що Драпатий звільнив Олександра Грузевича з посади начальника штабу Сухопутних військ.

4 серпня Українська правда з посиланням на співрозмовників у Силах оборони писала, що Михайло Драпатий вніс подання про звільнення командувача Медичних сил Збройних Сил України Анатолія Казмірчука.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Михайло Драпатий Володимир Зеленський Роберт Бровді Євгеній Хмара Кадрові перестановки

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