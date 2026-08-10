Зеленський про кадрові зміни у війську: Драпатий запропонував бачення, частина рішень уже підготовлена

Президент України Володимир Зеленський заявив про "вирішення важливих військових питань" за підсумками наради з командуванням. За його словами, частина рішень щодо кадрових змін у війську вже підготовлена.

Про це він повідомив у понеділок, 10 серпня.

«Головнокомандувач Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті — заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині», — написав глава держави.

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Головком ЗСУ Михайло Драпатий / Фото: Офіс президента

В.о. очільника Міноборони Євгеній Хмара / Фото: Офіс президента

Командувач СБС Роберт Бровді / Фото: Офіс президента

Начальник Генерального штабу Ігор Скибюк / Фото: Офіс президента

Зеленський подякував підрозділам, які демонструють відчутні результати у районах Слов’янська, Костянтинівки та Добропілля, а також відзначив активні дії підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Домовилися, які кроки можуть дати більше оперативних можливостей нашим військам», — зазначив глава держави.

7 серпня за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого Володимир Зеленський анонсував чергові кадрові зміни в Збройних силах. Деталей він при цьому не озвучив.

27 липня Зеленський заявляв, що кадрові рішення в оборонному секторі зумовлені необхідністю усунути проблеми у взаємодії між Міністерством оборони та командуванням армії.

30 липня видання hromadske з посиланням на співрозмовника у Генеральному штабі повідомило, що Драпатий звільнив Олександра Грузевича з посади начальника штабу Сухопутних військ.