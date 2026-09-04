Кабмін звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької ОВА та призначив керівником Агентства відновлення

4 вересня, 11:41
Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров став головою Державного агентства відновлення (Фото: Іван Федоров / Telegram)

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров став головою Державного агентства відновлення (Фото: Іван Федоров / Telegram)

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 4 вересня, звільнив Сергія Сухомлина з посади керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та призначив на цю посаду Івана Федорова.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Паралельно Кабмін погодив звільнення Федорова з посади голови Запорізької ОВА. Також уряд звільнив першого заступника голови Агентства відновлення Миколу Бойка.

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Іван Федоров був керівником Запорізької ОВА з початку 2024 року. До цього, з кінця 2020-го, він був мером міста Мелітополь. На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти захопили Мелітополь та викрали Федорова. У березні 2022-го його обміняли на шістьох російських військовополонених, а 2 лютого 2024-го Зеленський призначив його головою Запорізької ОВА.

Ексмер Житомира Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення у вересні 2024 року. 29 липня 2026 року він повідомив NV Бізнес про рішення залишити посаду.

3 вересня Федоров повідомив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому очолити Агентство відновлення. На новій посаді він буде відповідати за захист і відновлення стратегічних об'єктів по всій Україні, водночас продовжуючи роботу в Запорізькій області як співголова Ради оборони регіону.

За даними Суспільного, одним із кандидатів на посаду голови Запорізької ОВА є нинішній заступник Федорова — Михайло Семікін.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Іван Федоров Сергій Сухомлин Державне агентство відновлення Кабмін

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