Політолог Олег Саакян в ефірі Radio NV заявив, що Іван Федоров на посаді очільника Запорізької ОВА зарекомендував себе як ефективний менеджер, але звільнити його могли, зокрема, через співзвучність прізвищ.

«Довів себе як ефективний менеджер, наскільки б затертою ця фраза не була. Але його результатами на посаді керівництво задоволене. Кулуарно було відомо про те, що його розглядають на підвищення. Саме через те, що він показав результати, які хотіли. Очевидно, йому там було вже тіснувато, треба давати кар'єрне зростання. Тому вирішили його навички використати тепер в цьому напрямку», — зазначив політолог.

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За словами Саакяна, Іван Федоров також розглядався як кандидат на посаду очільника Київської військової адміністрації, але зрештою він став головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

«Я вже не відкидав би навіть таку напів кумедну річ, як те, що співзвучність прізвищ зараз також могла зіграти на руку тому, що саме зараз відбулося це призначення. Тому що медійно це точно зараз переб'є хвилю. І якщо хтось буде гуглити прізвище, то відповідно йому зараз буде видавати не тільки „того самого“ (натякає на ексміністра оборони Михайла Федорова — Ред.). Це, звісно, дещо кумедно звучить, повторюся. Але сугубо з точки зору інформаційної технології це діє», — сказав політолог.

Саакян зазначив, що відповідне рішення щодо Івана Федорова могло бути прийняте і раніше чи пізніше, однак саме співзвучність прізвищ могла вплинути на те, що його призначили на нову посаду зараз.

4 вересня Кабінет міністрів України погодив звільнення Івана Федорова з посади Запорізької обласної військової адміністрації, яку він очолював з лютого 2024 року. У той же день рішенням уряду його було призначено керівником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Під час місцевих виборів 2020 року Федорова обрали мером Мелітополя Запорізької області. На початку повномасштабного вторгнення місто було окуповане ЗС РФ, а його очільник потрапив в полон. У березні 2022 року Федорова обміняли на шістьох військових РФ.

Тезка нового очільника Держагентства з відновлення — Михайло Федоров — після звільнення з посади міністра оборони України у липні 2026 року заявляв, що не готовий обійняти жодну посаду, крім очільника Міноборони.

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18 серпня ексміністр опублікував відео, у якому закликав провести в Україні вибори. В Офісі президента на це відповіли, що не бачать «реалізму» в цій ідеї.

28 серпня Михайло Федоров розповів, що став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з питань оборонних інновацій.