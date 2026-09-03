Голова Запорізької ОВА Федоров заявив, що Зеленський запропонував йому очолити Агентство відновлення

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров у четвер, 3 вересня, заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував йому очолити Агентство відновлення .

Про це він сказав під час звіту за 1000 днів роботи, пише Укрінформ.

За його словами, на новій посаді він має відповідати за захист і відновлення стратегічних об'єктів по всій Україні, водночас продовжуючи роботу в Запорізькій області.

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Федоров зазначив, що під час розмови із Зеленським вони обговорили важливість Запорізького регіону як стратегічного промислового та оборонного центру. Він наголосив, що можливий перехід до Агентства не означатиме припинення його роботи в області, а передбачатиме поєднання цих напрямів.

«Навпаки — це поєднання двох ліній відповідальності. Продовжу працювати тут як співголова Ради оборони та разом із командою відповідатиму за Запоріжжя і масштабуватиму наш досвід на всю Україну», — підкреслив очільник Запорізької ОВА.

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Наразі офіційного рішення про звільнення Федорова з посади начальника Запорізької ОВА та його призначення керівником Агентства відновлення немає.

Водночас джерела Суспільного зазначили, що Федоров залишає посаду та переїжджає до Києва, де має отримати нове призначення. Проте він продовжить працювати в регіоні як заступник голови Ради оборони Запорізької області.

За інформацією джерел у політичних колах регіону, одним із кандидатів на посаду голови Запорізької ОВА є нинішній заступник Федорова Михайло Семікін.

29 липня повідомлялось, що Сергій Сухомлин подав заяву про звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України за власним бажанням. Його призначили на посаду 27 вересня 2024 року.