Мудра про заставу у 20 млн грн: Спробую знайти таку суму, у мене є багато друзів

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра прокоментувала обраний їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 20 млн грн. Мудра заявила, що спробує знайти таку суму.

Як повідомляє РБК-Україна, експосадовиця зазначила, що частково має власні кошти, а також розраховує на знайомих і друзів.

«В мене є багато друзів, і багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час в мене достатньо контактів зібралося», — сказала вона.

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Мудру вивів із зали Вищого антикорупційного суду конвой після рішення суду про відправку її до СІЗО з можливістю внесення застави.

Прокурор наполягав на триманні Мудрої під вартою або заставі у 150 млн грн, посилаючись на ризик її можливого переховування.

Серед аргументів обвинувачення були записи розмов Мудрої з народним депутатом Максимом Микитасем про її контакти з посадовцями та прикордонниками, а також розмова з донькою щодо проживання за кордоном.

Захист просив суд не застосовувати до Мудрої запобіжний захід. Під час засідання за неї поручилися двоє людей, зокрема головний рабин Києва Йонатан Бінʼямін Маркович.

Обвинувачення проти Ірини Мудрої та її звільнення з Офісу президента

19 серпня Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України. Вона є фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форест Гамп, у межах якої було викрите злочинне угруповання за участю високопосадовців Офісу президента, а також чинних і колишніх народних депутатів.

Раніше НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів за участю фігурантів справи, які, зокрема, обговорюють передачу грошей. На записах також чути голос, що може належати Мудрій. Жіночий голос, позначений на відеозаписі НАБУ титром «заступниця керівника ОПУ», згадує «нашого ізраїльського біженця» Тимура [ймовірно, Міндіча].

Окрім Мудрої, фігурантами операції НАБУ та САП є:

народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар — фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва (вже підтвердив проведення в нього обшуків і заявив, що співпрацює з правоохоронцями);

фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва (вже підтвердив проведення в нього обшуків і заявив, що співпрацює з правоохоронцями); екс-депутат Максим Микитась (колишній керівник корпорації Укрбуд);

посадові особи Міністерства юстиції;

представники Сенс Банку.

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