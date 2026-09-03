«Жебрак під речовинами». Мудра у суді різко висловилась про Микитася та нагадала про його кримінальні справи

Ексзаступниця голови Офісу президента Ірина Мудра під час засідання Апеляційної палати ВАКС різко висловилась про нардепа Максима Микитася та заявила, що він часто перебував у "надмірно збудженому стані".

Про це повідомила політична кореспондентка BBC News Україна Софія Середа у Facebook.

«Жебрак під речовинами». Ірина Мудра вкотре кинула шпильку у бік Максима Микитася. І це при тому, що вчора Микитась розсипався у суді компліментами на її адресу", — написала журналістка.

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За її словами, Мудра заявила, що під час розмов із нею Микитась часто перебував у надмірно збудженому стані, зокрема, кричав, і це, можливо, навіть було наслідком «дії якихось речовин».

Мудра заявила, що вірити лише словам Микитася із плівок про «передачу їй 4 мільйонів доларів» — неправильно.

«Микитась є фігурантом більше 5 кримінальних справ. Гадаю, вже весь ВАКС знає історію його рейдерства і його майнового стану. Як особа, яка сама винна була комусь гроші, вважала себе жебраком і неодноразово стверджувала проблеми у власному фінансовому стані, могла фізично намалювати ці 4 мільйони!?», — сказала Мудра суддям Апеляційної палати ВАКС.

Зазначимо, що сам Микитась заступився в суді Мудру та заявив, що вона — «людина із великої літери та з кришталевою репутацією».

Операція Форест Гамп — що відомо

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — підозрюваних у справі Форест Гамп.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.