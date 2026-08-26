За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру вже внесли частину застави . 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 20 млн грн. Про це у середу, 26 серпня, заявив адвокат експосадовиці Артем Крикун-Труш у коментарі Суспільному.

Точну суму вже внесеної частини застави захисник не назвав, але зазначив, що заставодавців кілька.

У суді прокурор наполягав на триманні Мудрої під вартою або заставі у 150 млн грн, посилаючись на ризик її можливого переховування. Серед аргументів обвинувачення були записи розмов Мудрої з народним депутатом Максимом Микитасем про її контакти з посадовцями та прикордонниками, а також розмова з донькою щодо проживання за кордоном.

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Захист просив суд не застосовувати до Мудрої запобіжний захід. Під час засідання за неї поручилися двоє людей, зокрема головний рабин Києва Йонатан Бінʼямін Маркович.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що кошти для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, за версією прокуратури, Ірині Мудрій передав учасник злочинної організації, який перебуває в Ізраїлі та оголошений у розшук, тобто Тимур Міндіч.

Обвинувачення проти Ірини Мудрої та її звільнення з Офісу президента

19 серпня Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України. Вона є фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форест Гамп, у межах якої було викрите злочинне угруповання за участю високопосадовців Офісу президента, а також чинних і колишніх народних депутатів.

Раніше НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів за участю фігурантів справи, які, зокрема, обговорюють передачу грошей. На записах також чути голос, що може належати Мудрій. Жіночий голос, позначений на відеозаписі НАБУ титром «заступниця керівника ОПУ», згадує «нашого ізраїльського біженця» Тимура [ймовірно, Міндіча].

Окрім Мудрої, фігурантами операції НАБУ та САП є:

народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар — фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва (вже підтвердив проведення в нього обшуків і заявив, що співпрацює з правоохоронцями);

фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва (вже підтвердив проведення в нього обшуків і заявив, що співпрацює з правоохоронцями); екс-депутат Максим Микитась (колишній керівник корпорації Укрбуд);

посадові особи Міністерства юстиції;

представники Сенс Банку.