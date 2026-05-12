Ігор Рейтерович політолог, політичний консультант

Насамперед це свідчить про якість працівників [нинішньої влади]. [Їх понабирали по оголошеннях]. Тут це як би смішно не звучало, але ж воно в реальності так і було.

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І всі професійні журналісти тоді вказували, що не можна так робити, що ви просто дискредитуєте професію і робите неправильні речі, з точки зору налагодження комунікації між президентом і, наприклад, суспільством. Тепер маємо отаку історію.