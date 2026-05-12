«Портал в пекло». Інтерв'ю Карлсона з Мендель не просто так виникло: хто стоїть за цією операцією — політолог
Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю Такеру Карлсону озвучила низку тез, близьких до наративів російської пропаганди (Фото: Скриншот відео Tucker Carlson / YouTube)
Політолог Ігор Рейтерович в ефірі Radio NV - про те, що наговорила колишня прессекретарка президента Юлія Мендель в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.
Ігор Рейтерович
Насамперед це свідчить про якість працівників [нинішньої влади]. [Їх понабирали по оголошеннях]. Тут це як би смішно не звучало, але ж воно в реальності так і було.
І всі професійні журналісти тоді вказували, що не можна так робити, що ви просто дискредитуєте професію і робите неправильні речі, з точки зору налагодження комунікації між президентом і, наприклад, суспільством. Тепер маємо отаку історію.