«Портал в пекло». Інтерв'ю Карлсона з Мендель не просто так виникло: хто стоїть за цією операцією — політолог

12 травня, 12:56
NV Преміум
Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю Такеру Карлсону озвучила низку тез, близьких до наративів російської пропаганди (Фото: Скриншот відео Tucker Carlson / YouTube)

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю Такеру Карлсону озвучила низку тез, близьких до наративів російської пропаганди (Фото: Скриншот відео Tucker Carlson / YouTube)

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі Radio NV - про те, що наговорила колишня прессекретарка президента Юлія Мендель в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

Ігор Рейтерович

Ігор Рейтерович

політолог, політичний консультант

Насамперед це свідчить про якість працівників [нинішньої влади]. [Їх понабирали по оголошеннях]. Тут це як би смішно не звучало, але ж воно в реальності так і було.

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І всі професійні журналісти тоді вказували, що не можна так робити, що ви просто дискредитуєте професію і робите неправильні речі, з точки зору налагодження комунікації між президентом і, наприклад, суспільством. Тепер маємо отаку історію.

Редактор: Юлія Козіна

Теги:   Юлія Мендель Російська пропаганда Радіо NV Такер Карлсон

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