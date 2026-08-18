Федоров розуміє можливі наслідки відкритої критики президента для нього самого та його команди (Фото: FEDOROV / Telegram)

Михайло Федоров до останнього сподівався повернутися на посаду міністра оборони України , оскільки вірив у президента Володимира Зеленського. Його обережність у публічних висловлюваннях була пов’язана з особистим відчуттям зради та небажанням остаточно переходити «червоні лінії».

Про це у вівторок, 18 серпня, в інтерв'ю Цензор.нет сказав народний депутат України Ярослав Железняк. Інтерв'ю було опубліковане до оприлюднення заяви Федорова з закликом провести вибори в Україні під час воєнного стану.

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За словами Железняка, для Федорова ситуація стала «історією персональної зради», оскільки він тривалий час справді вірив у президента, на відміну від багатьох інших.

«Мені здається, що він, як людина, яка довго з президентом, ще вірив у те, що в президенті щось добре залишилось», — зазначив Железняк.

Він також пояснив обережність Федорова у публічних висловлюваннях про Зеленського. На його думку, тут є як особистий, так і політичний фактор.

«Найбільші сварки — це сварки між „ексами“. Відповідно, він не хотів переходити цю межу і, справді, залишити якийсь маневр», — сказав нардеп.

Водночас він припустив, що Федоров розуміє можливі наслідки відкритої критики президента для нього самого та його команди.

«Я думаю, Федоров розуміє, що тоді всі червоні лінії будуть перейдені, і по ньому, і по його команді, особливо по його команді, почнуть працювати», — заявив він.

Железняк також не виключив, що Федоров у майбутньому може взагалі відійти від політики. За його словами, як молода людина, яка тривалий час перебувала в політиці та вже відчула її недоліки, Федоров може обрати інший шлях.

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Водночас нардеп наголосив, що не обговорював із Федоровим його політичне майбутнє. За його словами, наразі говорити про вибори передчасно з огляду на ситуацію в Україні.

Відставка Федорова та можливе призначення Хмари міністром оборони — головне

18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони. Генерал-майор Хмара з січня 2026 року був в.о. керівника СБУ, а до того начальником Центру спеціальних операцій А СБУ.

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Зеленський доручив йому виконувати обов’язки глави Міноборони 16 липня, після того, як 14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд і тодішнього міністра оборони Михайла Федорова.

З 16 липня в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент замінив Сирського на Михайла Драпатого, а з Федоровим мав кілька зустрічей та пропонував йому різні посади, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій. Але сам Федоров заявив, що не погодиться на жодну посаду, окрім міністра оборони.

19 серпня Верховна Рада може призначити Хмару новим міністром оборони. За даними джерел Української правди, для цього він може звільнитися з військової служби, адже очільником відомства має бути цивільний.

Пізно ввечері 18 серпня Федоров опублікував на своєму YouTube-каналі відеозвернення і заявив про потребу проведення виборів в Україні.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

Проведення будь-яких виборів (президентських, парламентських чи місцевих) в Україні під час дії воєнного стану прямо заборонено законом. Згідно зі статтею 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах воєнного стану заборонено змінювати Конституцію, проводити вибори та референдуми. Повноваження чинного Президента та Верховної Ради автоматично продовжуються до обрання нового скликання чи очільника вже після завершення війни.