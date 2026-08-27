Прийняти виклик війни. Стецьків порівняв сильні та слабкі сторони Порошенка і Зеленського на президентській посаді

Тарас Стецьків, який з 1990 року п'ять разів обирався до Ради, був радником прем'єра Леоніда Кучми, польовим командиром Помаранчевої революції та учасником Революції Гідності, в інтерв'ю NV порівняв сильні та слабкі сторони Петра Порошенка та Володимира Зеленського на президентській посаді.

В інтерв'ю NV Стецьків заявив, що Порошенко був найпрацездатнішим з українських президентів і зробив багато корисного, але через низку помилок програв вибори у 2019 році.

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«На перше місце [серед помилок Петра Порошенка], я поставив би те, що Порошенко не прийняв виклик війни, який у 2014-му році кинув Україні Путін. Не прийняв. Він обрав шлях компромісів, опори на західні санкції і кулуарних домовленостей із Путіним. На друге — те, що він навіть не спробував змінити корупційні схеми, створені до нього. Він їх осідлав: розділив спершу з тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком, потім з іншими. Бо він більше бізнесмен, ніж державний діяч: бізнесова складова займала дві третини його робочого часу, державні справи — третину», — сказав колишній нардеп.

Він також зазначив, що спроба в останній рік каденції стати президентом-націоналістом — через Томос, закон про мову та запис у Конституції про курс на НАТО — була не переконанням, а передвиборчою стратегією Порошенка, і люди в неї не повірили.

Стецьків висловив думку, що Порошенко став президентом України через збіг обставин: бо у ніч на 19 лютого 2014 року його не взяли четвертим разом з Арсенієм Яценюком, Олегом Тягнибоком та Віталієм Кличком на переговори з Віктором Януковичем.

«І коли по телебаченню показали, як три лідери опозиції тиснуть руку Януковичу — а на той момент уже було стільки загиблих, — суспільство моментально помножило всіх трьох на нуль і почало шукати четвертого. Президентство Порошенка — збіг обставин. Якби він був там четвертим, президентом у 2014 році стала б людина з іншим прізвищем. Петро Олексійович за ці слова, напевно, готовий мене розіп'яти, але це моє глибоке переконання: я тоді був у самій гущі процесу і добре бачив усі нюанси. Воно стоїть у пам’яті, ніби це було вчора», — сказав він.

Стецьків наголосив, що разюча різниця між Порошенком та Зеленським полягає в тому, що Порошенко не прийняв виклик війни, а Зеленський прийняв.

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«Це покрило все те, що він робив із 2019-го по 2021 рік. А він робив дурниці, рідкісні. Він узагалі не розумів, як керувати державою, — і не керував. Він, ну, стібався — не знаю, як це ще назвати. Але війна його розкрила. Він, видно, з тих людей, які в ситуації крайньої небезпеки, приперті до стінки, не тушуються, не панікують, а внутрішньо мобілізуються і готові битися. За це українська нація повинна йому подякувати — тут навіть нема про що говорити. Якби він утік у перші дні війни, я не знаю, де зараз була б лінія фронту і де була б Україна. І під час війни він, за невеликими винятками, проявив себе на найвищому рівні», — заявив колишній нардеп.

Водночас він висловив думку, що у 2026 році Зеленський «пішов низхідною траєкторією» і «починає робити помилку за помилкою».

«Кадрові призначення, війна з НАБУ, ситуації з Єрмаками і Міндічами (Андрій Єрмак, ексголова Офісу президента, звільнений після обшуків НАБУ; Тимур Міндіч, бізнес-партнер Зеленського по Кварталу 95, головний фігурант корупційної справи Мідас — ред.) — десятки прикладів можна назвати. Акела промахується, і дедалі частіше. У нього було два періоди: довоєнний і воєнний, найвищий — то вершина, вище він уже не стрибне. А зараз починається третій період, і він буде значно гіршим за воєнний. Він пішов униз і, вважаю, просто цього не розуміє», — сказав екснардеп.

Стецьків також звернув увагу, що в Зеленського є багато «популістичних речей», які походять з 95-го кварталу, та висловив думку, що він має добути свій термін, а після закінчення війни суспільство шукатиме кращий варіант президента.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого були опубліковані 10 серпня, Зеленському довіряють 56%, не довіряють — 38% опитаних, Порошенку довіряють 20%, не довіряють — 76% опитаних.