До Ради надійшли подання Зеленського про призначення очільників Міноборони та МЗС

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Про це у вівторок, 18 серпня, повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

Голосування за призначення нових керівників відомств у парламенті планують провести 19 серпня. Перед цим кандидати мають зустрітися з представниками фракцій та депутатських груп.

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Спікер Ради Руслан Стефанчук підтвердив подання президента. За його словами, нардепи розглянуть його найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Наразі Євгеній Хмара та Андрій Сибіга виконують обов’язки керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ відповідно.

Раніше під час засідання парламенту спікер Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада станом на 18 серпня не отримала від Володимира Зеленського подань щодо призначення очільників Міноборони та МЗС.

Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євгеній Хмара «піде на голосування вже не у статусі військового». Закон України Про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою.

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, а Андрія Сибігу — в.о. міністра закордонних справ.

18 серпня народні депутати повернулися до роботи після перерви. Однак, як повідомляло Суспільне з посиланням на джерела, Верховна Рада цього дня не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ.