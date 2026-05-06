Україна закликала міжнародну спільноту врятувати мешканців окупованої Херсонщини від гуманітарної катастрофи

В окремих районах окупованих територій Херсонської області через злочини росіян, які порушують міжнародне право, загострилась гуманітарна ситуація. В Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців.

Про це повідомила пресслужба МЗС у середу, 6 травня.

«Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право», — йдеться в повідомленні.

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Зовнішньополітичне відомство зазначило, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. МЗС каже, що там повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей.

Міністерство заявило, що росіяни штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів.

Як повідомляє МЗС, населення скоротилося із 40 тис. до близько 6 тис. осіб, у місті Олешки — з 24 тис. до близько 2 тис.

«Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Населені пункти перебувають на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак із використанням дронів. Загалом гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб, серед яких і близько 200 дітей. Більшість із цих людей — маломобільні», — йдеться в заяві.

За словами Міністерства закордонних справ, до різних державних органів надійшло станом на зараз понад 220 безпосередніх звернень щодо евакуації мешканців із зазначених населених пунктів.

МЗС каже, що відповідну інформацію підтвердили Офіс омбудсмана, українські розвідувальні органи, а також низка міжнародних організацій.

Зовнішньополітичне відомство заявило, що є свідчення людей, які втратили близьких унаслідок російських атак, але не мають змоги належно їх поховати через постійні бойові дії. Крім того, як зазначає міністерство, місцеві мешканці не можуть покинути небезпечні райони та змушені виживати в нелюдських умовах — часто без доступу до питної води, їжі й необхідних медикаментів.

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У співпраці з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення МЗС розпочало невідкладні консультації з міжнародними партнерами — ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста — щодо шляхів порятунку громадян.

Зовнішньополітичне відомство повідомило, що разом із причетними міністерствами та відомствами працює над залученням міжнародних організацій.

«Закликаємо міжнародних партнерів до тиску на Росію з метою дотримання нею міжнародного гуманітарного права, створення необхідних умов та евакуаційних коридорів для виїзду людей», — наголосило міністерство.

МЗС каже, що Київ порушить на майданчиках ООН та ОБСЄ тему критичної гуманітарної ситуації в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Інформацію про російські злочини передадуть до міжнародних моніторингових місій.