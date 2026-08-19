Народний депутат Микита Потураєв в інтерв’ю Radio NV - про небезпечну ситуацію у Верховній Раді з законами, необхідними для отримання Україною фінансової допомоги, та призначенням двох міністрів у новий Уряд.

Інтерв'ю записане напередодні, до внесення президентом України Володимиром Зеленським до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Реклама

— Що у Верховній Раді відбувається з призначенням міністрів? Ще у понеділок депутати не розуміли, що відбуватиметься. Нібито голоси не збирали. І були дві думки: якщо буде винесена кандидатура міністра оборони на голосування, то голоси знайдуться. І інша думка, що, можливо, достатньо голосів не буде. Тож що у вас там зараз?

— Зараз повітряна тривога, і це проблема. Тому поговоримо про те, що є.