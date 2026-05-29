Розшукуваний в Україні за розкрадання коштів олігарх Григоришин володіє шале в Куршевелі та віллою у Швейцарії — Схеми
Оголошений у розшук Григоришин володіє шале в Куршевелі та віллою у Швейцарії (Фото: Схеми/Радіо Свобода)
Підсанкційний бізнесмен Костянтин Григоришин, якого в Україні оголосили у розшук у справі про розкрадання коштів Сумиобленерго, володіє двома шале у французькому Куршевелі та займається реконструкцією вілли у Швейцарії. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту Схеми (Радіо Свобода).
Інформацію про елітну нерухомість журналісти отримали завдяки даним із закритих люксембурзьких реєстрів, які у 2021 році зібрало французьке видання Le Monde та передало OCCRP і партнерам, серед яких були й Схеми. Надалі редакція актуалізувала ці дані.
Журналісти звернулися до Григоришина з проханням пояснити джерела коштів на реконструкцію вілли поблизу Женевського озера, а також прокоментувати кримінальні справи та оголошення його у розшук в Україні. Раніше бізнесмен називав санкції РНБО «позасудовою розправою» та через адвокатів намагався оскаржити їх у суді. Також він заперечував звинувачення української сторони, називаючи їх політично мотивованими.
За даними Схем, Григоришин щонайменше з 2019 року є бенефіціаром люксембурзької компанії Cressida. Саме через неї оформлена нерухомість у Куршевелі. Компанія ще з 2008 року володіє трьома земельними ділянками на території курорту, де у 2010 році збудували два шале загальною площею понад 850 квадратних метрів. Вартість активів, записаних на Cressida, оцінюють приблизно у 70 мільйонів євро.
Журналісти також встановили зв’язок бізнесмена з компанією через громадянку Кіпру Марію Агіні, яка у 2008−2014 роках значилась менеджеркою люксембурзької фірми. За даними YouControl, вона є довіреною особою Григоришина та пов’язана з компаніями, через які оформлені частки в українських обленерго.
Окрім нерухомості у Франції, люксембурзька компанія вивела журналістів на віллу у Швейцарії. У листопаді 2025 року Григоришин вказав маєток поблизу Женевського озера площею 415 квадратних метрів як свою нову адресу реєстрації.
Офіційним власником вілли є 74-річний громадянин Швейцарії Жак Жозеф Бернар де Соссюр, однак саме Григоришин, як зазначають журналісти, займається реконструкцією будинку. У документах Офіційного вісника кантону Женева він вказаний як заявник на проведення перепланування. Зв’язатися з власником нерухомості журналістам не вдалося.
Реконструкція маєтку у Швейцарії відбувається на тлі кримінального розслідування щодо бізнесмена Костянтина Григоришина в Україні. Навесні цього року СБУ та БЕБ заявили про викриття масштабної схеми розкрадання коштів в енергетичних компаніях, які, за даними слідства, контролює один із підсанкційних бізнесменів.
За інформацією джерел Схем у правоохоронних органах, йдеться саме про Григоришина та Сумиобленерго — оператора системи розподілу електроенергії в Сумській області. Як зазначають журналісти, бізнесмен контролює підприємство через мережу іноземних компаній та довірених осіб, тоді як 25% акцій належать державі.
Слідство вважає, що керівництво компанії створило для Григоришина фіктивну посаду радника з дистанційною зайнятістю чотири години на тиждень та зарплатою у 1,5 мільйона гривень щомісяця. За даними правоохоронців, упродовж 2020−2024 років через цю схему було виведено близько 68 мільйонів гривень.
У березні 2026 року Григоришину та трьом посадовцям повідомили про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах, а наприкінці квітня бізнесмена оголосили у розшук. Сам він публічно цю справу не коментував.
Санкції РНБО проти Григоришина запровадили ще у січні 2025 року. В інтерв'ю Forbes бізнесмен називав їх «позасудовою розправою без права на захист». За даними YouControl, влітку 2025 року він через адвоката подав позов проти президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції.
У БЕБ також заявляли, що Григоришин має громадянство РФ. Журналісти Схем підтвердили цю інформацію через російські державні реєстри. Водночас сам бізнесмен у коментарі Forbes стверджував, що подав заяву про вихід із російського громадянства, однак її нібито не задовольнили.
Схеми звернулися до Григоришина через адвокатів та одну з його українських компаній із проханням пояснити джерела фінансування реконструкції вілли біля Женевського озера, а також прокоментувати кримінальні справи та оголошення у розшук. Через своїх захисників бізнесмен заявив, що не визнає звинувачень та вважає їх політично мотивованими. Журналісти очікують на повну відповідь від нього.