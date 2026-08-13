«Україна добре справляється». Офіційний представник Берліна назвав головний напрямок співпраці українських та німецьких зброярів

13 серпня, 00:00
Покровськ Донецької області, Україна 6 жовтня 2025 р (Фото: REUTERS)

Покровськ Донецької області, Україна 6 жовтня 2025 р (Фото: REUTERS)

Автор: Тетяна Безрук

Гайко Томс, посол Німеччини, пояснив, навіщо німецькі виробники зброї створюють спільні підприємства зі своїми українськими колегами.

Україна зараз є провідною державою в світі зі збиття дронів, а Німеччина підтримує українську індустрію безпілотників, щоб місцеві виробники були ще більш ефективними.

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Про це Гайко Томс, посол Німеччини в Україні, розповів в інтерв’ю NV за декілька днів до завершення своєї дипломатичної місії.

«І у нас є нова співпраця між українськими та німецькими компаніями з виробництва дронів для масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, — додав посол. — Україна за нашої підтримки дуже добре справляється із захистом від дронів».

Томс запевнив, що офіційний Берлін залучає в Україну німецькі компанії для співпраці з місцевими партнерами, щоб вони могли перейняти досвід і поділитися своїм.

«Окрім цього, ми створюємо спільні підприємства. Почала роботу спільна компанія Quantum і Frontline. Це вже відбувається. І цей процес розширюватиметься», — пояснив дипломат.

Теги:   Дрони Україна-ЄС Німеччина

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