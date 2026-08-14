Політична оглядачка Radio NV Юлія Забеліна розповіла, чи буде наступного тижня Верховна Рада голосувати за призначення Євгенія Хмари міністром оборони, чи змінюватимуть для цього законодавство. А також пояснила, які кадрові рішення готує головком Михайло Драпатий, який відзначається жорсткими кроками.

— Протести тривають, досі лунають заклики, щоб Михайла Федорова повернули в крісло міністра оборони. І, судячи з того, що наступного тижня має бути те саме голосування в Верховній Раді, де ми дізнаємося, хто ж у нас новий очільник Міноборони, очікують великих протестів. Які очікування влади від цього?

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— Думаю, що ми взагалі поговоримо про те, що відбувається навколо цих кадрових змін, які насправді ще не завершилися.

І поки я готувалася до цього ефіру, з’ясувалося, що насправді мало людей у владі взагалі розуміють про те, які рішення будуть наступного тижня. Навіть продовжую сьогодні з депутатами деякими переписуватися. Звісно, з кимось ти зустрічаєшся офлайн, з кимось ти переписуєшся в месенджерах. І навіть не всі депутати мені можуть відповісти щодо того, коли, наприклад, відбудеться призначення чи не призначення Хмари у Верховній Раді, що буде відбуватися з законодавством.

Деякі мені прямо взагалі пишуть: «Не знаю» Це просто одразу така затравочка щодо того, наскільки доводиться розбиратися взагалі в тому, що відбувається з людьми, де 90% не розуміє, що буде відбуватися наступного тижня.