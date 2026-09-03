Мав найнижчу оцінку. Гладишенка включили до наглядової ради Сенс Банку після дзвінка Мудрої — ТСК

Микола Гладишенко під час засідання ТСК 6 травня (Фото: Залізний нардеп / YouTube / Скриншот)

Ексзаступниця голови Офісу президента Ірина Мудра рекомендувала включити Миколу Гладишенка до списку кандидатів на посаду члена наглядової ради державного Сенс Банку.

Про це повідомляє Слідство.Інфо з засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК), яке відбулось у четвер, 3 вересня.

Зазначається, що спочатку рекрутингова компанія не включила його до шортлиста через низьку оцінку, однак після рекомендації Мудрої його кандидатуру додали та запросили на співбесіду. Згодом Гладишенко увійшов до складу наглядової ради, а пізніше став її головою.

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Відбір кандидатів до наглядової ради Сенс Банку проводила рекрутингова компанія Executive Search Ukraine (AMROP).

Під час засідання ТСК директор компанії Вієстурс Лієгіс розповів, що у першій версії шортлиста Гладишенка не було. За його словами, серед 111 претендентів кандидат отримав найнижчу кількість балів за затвердженою методологією оцінювання.

Лієгіс зазначив, що інші кандидати мали вищі показники, зокрема за рівнем компетенцій та досвідом, тому Гладишенка спочатку не рекомендували до включення у список.

16 квітня рекрутингова компанія передала Номінаційному комітету перелік кандидатів, яких не рекомендувала для подальшого розгляду. Після цього конкурсна комісія переглянула шортлист і попросила додатково розглянути кількох претендентів.

У компанії наголосили, що остаточні рішення щодо кандидатів ухвалювала конкурсна комісія, тоді як рекрутингова фірма лише надавала свої послуги з відбору.

За словами Лієгіса, саме Ірина Мудра, яка була членкинею конкурсної комісії як представниця президента України, рекомендувала розглянути кандидатури кількох людей.

«Я отримав дзвінок від Ірини Мудрої, і вона рекомендувала розглянути цих кандидатів», — розповів директор рекрутингової компанії.

Після цього до оновленого шортлиста внесли, зокрема, Миколу Гладишенка. Згодом він пройшов співбесіду та був призначений членом наглядової ради Сенс Банку.

21 серпня уряд припинив повноваження голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка, який є фігурантом операції Форест Гамп. Ірина Мудра також фігурує в цій справі.

За даними слідства, Мудра комунікувала з топменеджерами Сенс Банку, зокрема з головою правління Олексієм Ступаком й Гладишенком, та просила їх долучитися до схеми.

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Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Спецоперація Форест Гамп / Інфографіка: NV

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — підозрюваних у справі Форест Гамп.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.