«Точно нам не завадить». У Раді створили міжфракційне об'єднання Пошук Царства Божого і правди його

У Верховній Раді з’явилося нове міжфракційне депутатське об’єднання під назвою Пошук Царства Божого і правди його. Про це на засіданні у четвер, 14 травня, оголосив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

«Царство Боже точно нам не завадить», — додав він жартома.

Очільником об'єднання став Георгій Мазурашу. У лютому 2024 року він покинув партію Слуга народу, але залишився у складі фракції.

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У 2024 році Мазурашу утримався від голосування за закон, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Російською православною церквою (відомий як закон проти УПЦ МП).

Він наголошував, що не є парафіянином УПЦ, проте виступав проти «дискримінації».

Рух ЧЕСНО називав Мазурашу лідером серед нардепів за законодавчим спамом у 2025 році. За даними аналітиків, за п’ять років каденції він був автором або співавтором 887 ініціатив, із яких лише 19% були проголосовані.

10 травня нардеп Георгій Мазурашу назвав працівників ТЦК та СП «помічниками рашистських агресорів в українській формі».

«Коли бачите щось типу мобільного блокпосту попереду, готуйте завчасно військово-облікові документи — там, зазвичай, працюють неофіційні помічники рашистських агресорів, в українській формі…» — написав Мазурашу.

Колишній речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, військовий та журналіст Дмитро Лиховій назвав слова нардепа перешкоджанням законній діяльності ЗСУ. Він публічно звернувся до керівництва партії за коментарем.

11 травня Мазурашу знову повторив свою тезу про військовослужбовців ТЦК, які, за його словами, «допомагають рашистським агресорам знищувати український народ».