Нардеп від Слуги народу Мазурашу назвав військових ТЦК «помічниками рашистських агресорів», у Силах оборони відреагували

Нардеп від партії Слуга народу Георгій Мазурашу у Верховній Раді, квітень 2026 року (Фото: Georgiy Mazurashu / Facebook)

Нардеп від партії Слуга народу Георгій Мазурашу назвав працівників ТЦК та СП «помічниками рашистських агресорів в українській формі». Про це він написав у Facebook 10 травня.

«Коли бачите щось типу мобільного блокпосту попереду, готуйте завчасно військово-облікові документи — там, зазвичай, працюють неофіційні помічники рашистських агресорів, в українській формі…» — написав Мазурашу.

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Він назвав військових ТЦК «як правило, досить агресивними» та такими, які нібито «ненавидять українців».

Фото: Скриншот / Facebook

Колишній речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, військовий та журналіст Дмитро Лиховій назвав слова нардепа перешкоджанням законній діяльності ЗСУ. Він публічно звернувся до керівництва партії за коментарем.

«Насправді це кримінальний злочин, передбачений ст. 114−1 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років в особливий період. І чи буде на це реакція Служба безпеки України?» — написав Лиховій у Facebook.

11 травня Мазурашу знову повторив свою тезу про військовослужбовців ТЦК, які, за його словами, «допомагають рашистським агресорам знищувати український народ».

Наразі у Слузі народу не коментували висловлювання депутата.