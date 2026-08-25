19 серпня 2026 року НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття високорівневої корупції. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

25 серпня саме в цій справі Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одній з фігуранток — колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.

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У своїй інфографіці NV коротко нагадує найголовніше, що треба знати про операцію Форест Гамп, її фігурантів та розвиток справи.

Фігуранти справи

Ірина Мудра — ексзаступниця голови Офісу президента України

— ексзаступниця голови Офісу президента України Віктор Дубовик — гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента

— гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента Олена Ференс — заступниця міністра юстиції

— заступниця міністра юстиції Максим Микитась — екснардеп, бізнесмен

— екснардеп, бізнесмен Вадим Столар — чинний нардеп, бізнесмен

— чинний нардеп, бізнесмен Василь Астіон — бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради

— бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради Микола Гладишенко — ексголова наглядової ради Sense Bank

— ексголова наглядової ради Sense Bank Олег Ступак — ексголова правління Sense Bank

— ексголова правління Sense Bank Людмила Снігур — очільниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку

— очільниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Валентин Єлізаров — підлеглий Микитася, керівник ТОВ Метробуд

— підлеглий Микитася, керівник ТОВ Метробуд Микита Тарковський — фігурант, пов’язаний з Микитасем

— фігурант, пов’язаний з Микитасем Єгор Меркулов — водій Микитася, номінально керівник ТОВ Монтаж Сервіс

— водій Микитася, номінально керівник ТОВ Монтаж Сервіс Олександр Остапенко — охоронець Микитася, номінально директор ТОВ Філософія Девелопмент

— охоронець Микитася, номінально директор ТОВ Філософія Девелопмент Sense Bank — український банк, що у 2023 році перейшов у власність держави

Інфографіка: NV

Розвиток справи

квітень 2026

ВАКС взяв під варту фігуранта корупційної справи Мідас, ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн, яку згодом зменшили до 150 млн грн

початок червня 2026

Як вважає слідство, від Ірина Мудра отримала завдання взяти державний банк під контроль та організувати внесення застави за Германа Галущенка з готівкових коштів через перекази з підконтрольних компаній на рахунок ВАКС.

16 червня 2026

За версією слідства, для переведення грошей без додаткової перевірки Олег Ступак запропонував у конкретний день призупинити обов’язкову систему моніторингу переказів на технічне обслуговування, завдяки чому платежі пройшли б автоматично. Для цього нібито була задіяна очільниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Sense Bank Людмила Снігур.

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29 червня 2026

Декілька організацій внесли заставу за Германа Галущенка, зокрема через Sense Bank. В організації застави ймовірно брав активну участь Максим Микитась, вважає слідство.

19 серпня 2026

У межах спецоперації НАБУ та САП провели обшуки у Вадима Столара та Ірини Мудрої. Того ж дня Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці голови Офісу президента.

За даними джерел Суспільного та Bihus.Info, Столару ще 20 серпня заочно повідомили про підозру за п’ятьма статтями. Серед інкримінованих йому правопорушень — втручання в роботу інформаційних систем, вчинене під час дії воєнного стану. Це найтяжче з висунутих звинувачень: санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

25 серпня Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн. На засіданні суду вона заявила, що не отримувала 4 мільйони доларів від ексдепутата Максима Микитася «ні готівкою, ні на банківські рахунки, ні в іншій формі», як стверджує сторона обвинувачення.

Після вироку суду Мудра заявила, що спробує знайти 20 млн грн для внесення застави. Експосадовиця зазначила, що частково має власні кошти, а також розраховує на знайомих і друзів. «В мене є багато друзів, і багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час в мене достатньо контактів зібралося», — сказала вона.

Дані НАБУ, Ярослава Железняка, Української правди