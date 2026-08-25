Операція Форест Гамп. Головні факти та дійові особи резонансної справи, в якій фігурують Мудра, Столар, Микитась — інфографіка NV

25 серпня, 13:44
Ірина Мудра в залі суду, 25 серпня 2026 (Фото: Суспільне / скриншот)

Ірина Мудра в залі суду, 25 серпня 2026 (Фото: Суспільне / скриншот)

19 серпня 2026 року НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття високорівневої корупції. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. 

25 серпня саме в цій справі Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одній з фігуранток — колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.

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У своїй інфографіці NV коротко нагадує найголовніше, що треба знати про операцію Форест Гамп, її фігурантів та розвиток справи.

Фігуранти справи

  • Ірина Мудра — ексзаступниця голови Офісу президента України
  • Віктор Дубовик — гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента
  • Олена Ференс — заступниця міністра юстиції
  • Максим Микитась — екснардеп, бізнесмен
  • Вадим Столар — чинний нардеп, бізнесмен
  • Василь Астіон — бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради
  • Микола Гладишенко — ексголова наглядової ради Sense Bank
  • Олег Ступак — ексголова правління Sense Bank
  • Людмила Снігур — очільниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку
  • Валентин Єлізаров — підлеглий Микитася, керівник ТОВ Метробуд
  • Микита Тарковський — фігурант, пов’язаний з Микитасем
  • Єгор Меркулов — водій Микитася, номінально керівник ТОВ Монтаж Сервіс
  • Олександр Остапенко — охоронець Микитася, номінально директор ТОВ Філософія Девелопмент
  • Sense Bank — український банк, що у 2023 році перейшов у власність держави
NV
Інфографіка: NV

Розвиток справи

  • квітень 2026

ВАКС взяв під варту фігуранта корупційної справи Мідас, ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн, яку згодом зменшили до 150 млн грн

  • початок червня 2026

Як вважає слідство, від Ірина Мудра отримала завдання взяти державний банк під контроль та організувати внесення застави за Германа Галущенка з готівкових коштів через перекази з підконтрольних компаній на рахунок ВАКС.

  • 16 червня 2026

За версією слідства, для переведення грошей без додаткової перевірки Олег Ступак запропонував у конкретний день призупинити обов’язкову систему моніторингу переказів на технічне обслуговування, завдяки чому платежі пройшли б автоматично. Для цього нібито була задіяна очільниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Sense Bank Людмила Снігур.

  • 29 червня 2026

Декілька організацій внесли заставу за Германа Галущенка, зокрема через Sense Bank. В організації застави ймовірно брав активну участь Максим Микитась, вважає слідство.

  • 19 серпня 2026

У межах спецоперації НАБУ та САП провели обшуки у Вадима Столара та Ірини Мудрої. Того ж дня Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці голови Офісу президента.

За даними джерел Суспільного та Bihus.Info, Столару ще 20 серпня заочно повідомили про підозру за п’ятьма статтями. Серед інкримінованих йому правопорушень — втручання в роботу інформаційних систем, вчинене під час дії воєнного стану. Це найтяжче з висунутих звинувачень: санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

25 серпня Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн. На засіданні суду вона заявила, що не отримувала 4 мільйони доларів від ексдепутата Максима Микитася «ні готівкою, ні на банківські рахунки, ні в іншій формі», як стверджує сторона обвинувачення.

Після вироку суду Мудра заявила, що спробує знайти 20 млн грн для внесення застави. Експосадовиця зазначила, що частково має власні кошти, а також розраховує на знайомих і друзів. «В мене є багато друзів, і багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час в мене достатньо контактів зібралося», — сказала вона.

Дані НАБУ, Ярослава Железняка, Української правди

Редактор: Інна Семенова

Теги:   Операція Форест Гамп Інфографіка NV Ірина Мудра Максим Микитась Вадим Столар

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