Операція Форест Гамп. Головні факти та дійові особи резонансної справи, в якій фігурують Мудра, Столар, Микитась — інфографіка NV
Ірина Мудра в залі суду, 25 серпня 2026 (Фото: Суспільне / скриншот)
19 серпня 2026 року НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття високорівневої корупції. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
25 серпня саме в цій справі Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одній з фігуранток — колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.
У своїй інфографіці NV коротко нагадує найголовніше, що треба знати про операцію Форест Гамп, її фігурантів та розвиток справи.
Фігуранти справи
- Ірина Мудра — ексзаступниця голови Офісу президента України
- Віктор Дубовик — гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента
- Олена Ференс — заступниця міністра юстиції
- Максим Микитась — екснардеп, бізнесмен
- Вадим Столар — чинний нардеп, бізнесмен
- Василь Астіон — бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради
- Микола Гладишенко — ексголова наглядової ради Sense Bank
- Олег Ступак — ексголова правління Sense Bank
- Людмила Снігур — очільниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку
- Валентин Єлізаров — підлеглий Микитася, керівник ТОВ Метробуд
- Микита Тарковський — фігурант, пов’язаний з Микитасем
- Єгор Меркулов — водій Микитася, номінально керівник ТОВ Монтаж Сервіс
- Олександр Остапенко — охоронець Микитася, номінально директор ТОВ Філософія Девелопмент
- Sense Bank — український банк, що у 2023 році перейшов у власність держави
Розвиток справи
- квітень 2026
ВАКС взяв під варту фігуранта корупційної справи Мідас, ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн, яку згодом зменшили до 150 млн грн
- початок червня 2026
Як вважає слідство, від Ірина Мудра отримала завдання взяти державний банк під контроль та організувати внесення застави за Германа Галущенка з готівкових коштів через перекази з підконтрольних компаній на рахунок ВАКС.
- 16 червня 2026
За версією слідства, для переведення грошей без додаткової перевірки Олег Ступак запропонував у конкретний день призупинити обов’язкову систему моніторингу переказів на технічне обслуговування, завдяки чому платежі пройшли б автоматично. Для цього нібито була задіяна очільниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Sense Bank Людмила Снігур.
- 29 червня 2026
Декілька організацій внесли заставу за Германа Галущенка, зокрема через Sense Bank. В організації застави ймовірно брав активну участь Максим Микитась, вважає слідство.
- 19 серпня 2026
У межах спецоперації НАБУ та САП провели обшуки у Вадима Столара та Ірини Мудрої. Того ж дня Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці голови Офісу президента.
За даними джерел Суспільного та Bihus.Info, Столару ще 20 серпня заочно повідомили про підозру за п’ятьма статтями. Серед інкримінованих йому правопорушень — втручання в роботу інформаційних систем, вчинене під час дії воєнного стану. Це найтяжче з висунутих звинувачень: санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
25 серпня Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн. На засіданні суду вона заявила, що не отримувала 4 мільйони доларів від ексдепутата Максима Микитася «ні готівкою, ні на банківські рахунки, ні в іншій формі», як стверджує сторона обвинувачення.
Після вироку суду Мудра заявила, що спробує знайти 20 млн грн для внесення застави. Експосадовиця зазначила, що частково має власні кошти, а також розраховує на знайомих і друзів. «В мене є багато друзів, і багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час в мене достатньо контактів зібралося», — сказала вона.
Дані НАБУ, Ярослава Железняка, Української правди