Голова ГО Українське об'єднання Мрія і очільник Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко в інтерв'ю Radio NV розповів, що компанія Fire Point може втратити можливість постачати продукцію Силам оборони.

«Дуже схоже на те, що ми отримали, в неофіційний спосіб, але підтвердження того, що Тимур Міндіч залучений до діяльності Fire Point як один з бенефіціарів. І це означає, що в той момент, коли це буде доведено законно, в ту ж саму секунду Fire Point втратить можливість щось продавати Силам оборони України, тому що Тимур Міндіч знаходиться під санкціями і його немає в списку кінцевих бенефіціарів Fire Point», — заявив Гудименко в ефірі Radio NV.

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Він наголосив, що, згідно з чинним законодавством, в той момент, коли причетність Міндіча до Fire Point буде доведена, можливість компанії продавати свою продукцію Силам оборони в будь-яких обсягах «буде зведена до нуля».

Голова Антикорупційної ради при Міноборони пояснив, що щоб виправити цю ситуацію, доведеться або знімати санкції з Міндіча, або «щось вирішувати максимально терміново» зі структурою власності Fire Point.

За словами Гудименка, зняти санкції з Міндіча «дуже важко буде політично», бо він очевидно присутній у корупційних схемах, пов’язаних з Енергоатомом та Міноборони.

«Ми запропонували вирішити [проблему] або принаймні мати план Б для цієї проблеми краще зараз, аніж в той момент, коли це станеться, тому що контролю над моментом, коли це станеться, нема», — додав він.

Нові «плівки Міндіча» — головне

29 квітня видання Українська правда опублікувало частину записів телефонних розмов, які, за інформацією журналістів, були задокументовані НАБУ в рамках справи Мідас у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Міндіч є підозрюваним у справі щодо корупції в енергетичному секторі.

Національне антикорупційне бюро ще не прокоментувало оприлюднені розмови.

Згідно з інформацією Української правди, ці розмови зафіксовані влітку 2025 року в квартирі Міндіча, в одній брав участь тодішній міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров. Співрозмовники обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також згадували компанію Fire Point та її моделі далекобійного озброєння FP-1, FP-5 і FP-7.

На записі Міндіч скаржився Умєрову на недостатнє фінансування компанії Fire Point. У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність і правдивість оприлюднених матеріалів повинні бути встановлені правоохоронцями.

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Згідно з розслідуванням журналістів, одним з можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч. Однак сам бізнесмен категорично заперечує свою причетність до Fire Point.

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Серед іншого на записах, як припустила УП, йдеться про кооператив Династія — чотири маєтки в столичному Козині, побудовані під час повномасштабного вторгнення, зведенням яких міг займатись, зокрема, тоді ще віцепрем'єр Олексій Чернишов. Доля цього чиновника турбує «Міндіча», адже, за оцінками УП, будинки можуть належати самому Міндічу, ексголові ОП Андрію Єрмаку, Чернишову та самому Володимиру Зеленському: на розшифровках окрім будинку «Міндіча» згадується котедж «Андрія», місце «між тобою („Міндічем“) і Вовой», і прізвище «Чернишов». Зараз всі маєтки арештовані судом.

Після публікації нових «плівок Міндіча» Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликала негайно відсторонити від посади Рустема Умєрова та ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити безперебійне постачання зброї без корупційних ризиків.

