Голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін в інтерв’ю Radio NV заявив, що, найімовірніше, державні гроші, влиті у компанію Fire Point, неможливо повернути, тому держава має проконтролювати, щоб їх інвестували у виробництво.

В ефірі Radio NV Шабунін наголосив, що було здійснено лише три успішних запуски ракет Фламінго, тоді як головний конструктор і власник Fire Point Денис Штілерман обіцяв налагодити виробництво цих ракет ще у 2025 році.

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Голова ЦПК також наголосив, що Штілерман мав російське громадянство, якого його позбавили у 2016 році і він це, згідно з документами, оскаржував у 2016 році.

Він додав, що Fire Point Штілермана отримала «монополію на кількість грошей» на виробництво ракет попри те, що той був підозрюваний у шахрайстві.

«Нам відповідають: „Ну він же Росію обманув“. Окей, чому я маю бути переконаний, що не можливий тоді сценарій, що він так само Україну обманює? Я цього не стверджую, але його минуле і теперішні обмани щодо документів як мінімум таку підозру викликають», — заявив Шабунін.

За словами голови ЦПК, він не вимагає забрати у Fire Point гроші, які вже їй надійшли, але вважає, що «наступні гроші» потрібно дати іншим компаніям.

«По Fire Point: наші гроші туди вже влиті. Дістати їх звідти… Я не бачив фінансових документів, припускаю, що вже неможливо. Треба зробити так, аби ці гроші не окешились через арабів, якщо не Міндічу, то Штілерману, а точно були інвестовані в те, що обіцяно, — у виробництво. І тут держава має хоча би під контроль це взяти. Яким способом? Є 100 способів, від радикальної націоналізації і потім віддати частку власності тим же, не знаю, нідерландцям, данцям, британцям, кому завгодно, Євросоюзу; до оперативного контролю за фінансами з боку контррозвідки, СБУ», — сказав також Шабунін.

Він додав, що не має на увазі, що Fire Point не треба давати більше грошей, якщо зрозуміло, що результат точно буде.

«Те, що влито, має бути проконтрольовано до останньої копійки. Ось наш ключовий рецепт до того, як це розрулити на цьому етапі. Не щоб когось покарати, а щоб, бляха, ракети нарешті були», — підсумував голова ЦПК.

Ракети Фламінго, Денис Штілерман та Fire Point

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У квітні авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в інтерв'ю Radio NV заявив, що хотів би побачити масовий запуск по Росії ракет FP-5 до виділення компанії Fire Point грошей на ЗРК.

У квітні 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

14 травня співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія приєднується до антибалістичної коаліції, і опублікував презентацію про пан'європейський антибалістичний проєкт Фрея. Метою проєкту є створення єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Для захисту пропонується використовувати зокрема ракету-перехоплювач балістичних загроз FP-7.x, випробування якої Fire Point демонструвала в лютому.

29 квітня Українська правда опублікувала нові результати прослуховування Тимура Міндіча, у яких він із секретарем РНБО Рустемом Умєровим обговорює фінансування компанії Fire Point.

30 квітня головний конструктор Fire Point Денис Штілерман категорично спростував інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні УП.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради на чолі з нардепом Олексієм Гончаренком 25 травня Штілерман заявив, що зустрічався з бізнесменом Тимуром Міндічем у його квартирі в центрі Києва близько 15 разів, коли той хотів купити частку Fire Point.

На попередньому засіданні ТСК 13 травня Денис Штілерман заявляв, що Тимур Міндіч пропонував йому викупити 50% компанії — за $1 млрд.

За словами співзасновника Fire Point, Міндічу відмовили в купівлі, оскільки «суверенний фонд однієї з країн запропонував $758 млн за 30% компанії Fire Point».

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При цьому за півтора року до цього Міндіч, як заявляв Штілерман, пропонував $100 млн за частку в компанії. Однак на той час бізнес виріс настільки, що пропозиція Міндіча збільшиласm вдесятеро.

Міндіч є обвинуваченим у справах НАБУ про корупцію в Енергоатомі та відмивання грошей через Кооператив Династія в Козині. Він виїхав з України за кілька годин до проведення у нього обшуків в рамках першої справи, Наразі проти нього запроваджені санкції РНБО України.