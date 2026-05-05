«Кейс схожий на ПриватБанк». Гудименко назвав «жахливим» безпековий ризик через Міндіча та пояснив, чому Fire Point треба націоналізувати

Ветеран війни, голова ГО Українське об'єднання Мрія і очільник Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко в інтерв'ю Radio NV назвав "жахливим" безпековий ризик через те, що фігурант справи НАБУ Тимур Міндіч втік до Ізраїлю, та пояснив, чому Fire Point треба націоналізувати.

Коментуючи те, що за даними Української правди, Міндіч виглядає як людина, яка контролює українського виробника дронів і ракет Fire Point, і він виїхав в Ізраїль, де є сильні російські впливи, Гудименко в ефірі Radio NV назвав такий безпековий ризик «жахливим».

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«І з моєї точки зору, треба було зробити все для того, щоб Міндіч не виїхав. Але він виїхав. І тепер ми живемо в тій реальності, в якій живемо. І потрібно ухвалювати рішення по завтрашньому дню, одночасно не забуваючи дивитися, як так склалася ситуація в сьогоднішньому», — додав голова Антикорупційної ради при Міноборони.

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Він зазначив, що схожим за логікою і структурою в історії України був хіба що кейс ПриватБанку.

«На темні гроші, це моє припущення, на порівняно специфічну історію було побудовано бізнес, який став системотворчим. Як ПриватБанк свого часу в банківській сфері України, який був хорошим, з точки зору користувачів, який мав хороший продукт, але в якийсь момент стикнувся з величезним скандалом, суспільним тиском і очевидними підозрами в тому, що не все там було так просто. Як вирішували ситуацію з ПриватБанком? ПриватБанк було дуже обережно, але націоналізовано. Після цього Коломойський ще якийсь час побродив, а потім сів у тюрму, де і знаходиться зараз, і, здається, отримав чергову підозру по виводу чергових грошей знову з ПриватБанку», — нагадав Гудименко.

За його словами, продукція компанії Fire Point «класна» і «системно важлива» для України, і це спільна думка багатьох людей, які нею користуються.

«Нам важливо залишити хороше, що є в цій структурі, станом на зараз. Залишити інженерний склад, залишити менеджерський склад. Там класні люди працюють, реально класні. Залишити їх, залишити постачання для армії, але прибрати корупційну складову і розслідувати корупційну складову, яка там була, ймовірно, створена, тому що рішення суду ще немає», — заявив голова Антикорупційної ради при Міноборони.

За його словами, проблема полягає в тому, що найкраще пристосований орган для цього процесу — Рада національної безпеки та оборони, але її секретарем «є людина, яка світиться на третині цих плівок — Рустем Енверович Умєров».

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Нові «плівки Міндіча» — головне

29 квітня видання Українська правда опублікувало частину записів телефонних розмов, які, за інформацією журналістів, були задокументовані НАБУ в рамках справи Мідас у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Міндіч є підозрюваним у справі щодо корупції в енергетичному секторі.

Національне антикорупційне бюро ще не прокоментувало оприлюднені розмови.

Згідно з інформацією Української правди, ці розмови зафіксовані влітку 2025 року в квартирі Міндіча, в одній брав участь тодішній міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров. Співрозмовники обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також згадували компанію Fire Point та її моделі далекобійного озброєння FP-1, FP-5 і FP-7.

На записі Міндіч скаржився Умєрову на недостатнє фінансування компанії Fire Point. У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність і правдивість оприлюднених матеріалів повинні бути встановлені правоохоронцями.

Згідно з розслідуванням журналістів, одним з можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч. Однак сам бізнесмен категорично заперечує свою причетність до Fire Point.

Серед іншого на записах, як припустила УП, йдеться про кооператив Династія — чотири маєтки в столичному Козині, побудовані під час повномасштабного вторгнення, зведенням яких міг займатись, зокрема, тоді ще віцепрем'єр Олексій Чернишов. Доля цього чиновника турбує «Міндіча», адже, за оцінками УП, будинки можуть належати самому Міндічу, ексголові ОП Андрію Єрмаку, Чернишову та самому Володимиру Зеленському: на розшифровках окрім будинку «Міндіча» згадується котедж «Андрія», місце «між тобою („Міндічем“) і Вовой», і прізвище «Чернишов». Зараз всі маєтки арештовані судом.

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Після публікації нових «плівок Міндіча» Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликала негайно відсторонити від посади Рустема Умєрова та ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити безперебійне постачання зброї без корупційних ризиків.