Членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв’ю Radio NV розповіла, що дивує у ситуації довкола Fire Point, яка згадується на "плівках Міндіча", нещодавно оприлюднених журналістами.

В ефірі Radio NV Бобровська назвала «очевидним», що друзі президента можуть мати інтерес у лобіюванні тієї чи іншої оборонної компанії.

«В Україні це давно очевидні забуті уроки, які ми проходимо щоразу з кожним президентом. Тому нічого абсолютно дивного. Лобізм у нас, на жаль чи на щастя, не узаконений, але нічого нового немає. Так, це існує», — заявила депутатка.

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Вона додала, що не може «розкидатись вироками», оскільки компанія Fire Point заявила про готовність пройти аудит, бути прозорою та звітувати.

«Але держава в цьому не зацікавлена, ось в чому питання. Це теж феномен і нонсенс. Виходить, приватна фірма каже „перевіряйте нас“, а держава навіть в цьому не зацікавлена. Ось, що дивує», — наголосила Бобровська.

Нові «плівки Міндіча» та реакція Fire Point — головне

29 квітня видання Українська правда опублікувало частину записів телефонних розмов, які, за інформацією журналістів, були задокументовані НАБУ в рамках справи Мідас у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Міндіч є підозрюваним у справі щодо корупції в енергетичному секторі.

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Згідно з інформацією Української правди, ці розмови зафіксовані влітку 2025 року в квартирі Міндіча, в одній брав участь тодішній міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров. Співрозмовники обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також згадували компанію Fire Point та її моделі далекобійного озброєння FP-1, FP-5 і FP-7.

На записі Міндіч скаржився Умєрову на недостатнє фінансування компанії Fire Point. У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність і правдивість оприлюднених матеріалів повинні бути встановлені правоохоронцями.

Згідно з розслідуванням журналістів, одним з можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч. Однак сам бізнесмен категорично заперечує свою причетність до Fire Point.

Серед іншого на записах, як припустила УП, йдеться про кооператив Династія — чотири маєтки в столичному Козині, побудовані під час повномасштабного вторгнення, зведенням яких міг займатись, зокрема, тоді ще віцепрем'єр Олексій Чернишов. Доля цього чиновника турбує «Міндіча», адже, за оцінками УП, будинки можуть належати самому Міндічу, ексголові ОП Андрію Єрмаку, Чернишову та самому Володимиру Зеленському: на розшифровках окрім будинку «Міндіча» згадується котедж «Андрія», місце «між тобою („Міндічем“) і Вовой», і прізвище «Чернишов». Зараз всі маєтки арештовані судом.



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Після публікації нових «плівок Міндіча» Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликала негайно відсторонити від посади Рустема Умєрова та ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити безперебійне постачання зброї без корупційних ризиків.

30 квітня у компанії Fire Point назвали публікацію УП «брехнею», яка базується лише на чутках та вигадках.

«Наразі достеменно невідомо, навіщо і в чиїх саме інтересах поширюються ці брудні маніпуляції, проте абсолютно очевидно, що це — цілеспрямована інформаційна атака та спроба зруйнувати репутацію одного з найкращих і найефективніших виробників зброї в Україні. Ми не виключаємо, що за цими діями стоять конкуренти, які прагнуть позбавити фінансування, зупинити контракти та закрити наше підприємство», — заявив Денис Штілерман.

У зверненні компанія просить НАБУ підтвердити, чи містять матеріали справи Мідас докази, що підтверджують зміст опублікованих розмов, а також чи було отримано дозвіл на розголошення цієї інформації. Крім того, Fire Point вимагає опублікувати всі згадки про компанію та її співробітників, що містяться в матеріалах, і запросити на допит Штілермана для надання пояснень.