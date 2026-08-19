Фігурантка операції Форест Гамп. Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці глави ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступника керівника Офісу президента України. Сьогодні стало відомо, що вона є ймовірною фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форест Гамп , в межах якої було викрито злочинне угруповання за участю топпосадовців ОП і чинного та колишнього нардепів.

Відповідний указ Зеленського про звільнення Мудрої, датований 19 серпня, оприлюднено на офіційному сайті президента.

Ірина Мудра у 2015−2022 роках працювала в Ощадбанку, у 2022−2024 роках була заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи, в Офісі президента працювала з березня 2024 року.

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У середу, 19 серпня, НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, до якої, за даними бюро, причетні чинний та колишній нардепи, чиновники Офісу президента та інші особи. Операцію під назвою Форест Гамп в НАБУ назвали «спецоперацією з ліквідації високорівневої корупції».

НАБУ уточнило, що йдеться про групу осіб, яка «організувала та забезпечила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом». «Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі Мідас», — додають у бюро. Низка ЗМІ та нардеп Олексій Гончаренко повідомили, що йдеться про заставу за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За даними НАБУ, організація «діяла під керівництвом чинних та колишніх народних депутатів України», а входити до неї могли вископосадовці ОП та інші особи.

Бюро не назвало фігурантів справи, однак підтвердило, що серед них є заступниця глави Офісу президента. За даними джерел ZN.UA у правоохоронних органах та нардепа Олексія Гончаренка, це Ірина Мудра, у якої сьогодні було проведено обшуки.

Сьогодні НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів фігурантів справи, які серед іншого обговорюють передачу грошей. На записах є і голос, що може належати Мудрій. Жіночий голос, який на відеозаписі НАБУ титрований як «заступниця керівника ОПУ», згадує про «нашого ізраїльського біженця» Тимура [ймовірно Міндіча].

Крім Мудрої, фігурантами операції НАБУ та САП, за даними ZN.UA, є:.

народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар — фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва (вже підтвердив обшуки в нього і заявив, що співпрацює з правоохоронцями)

екс-депутат Максим Микитась (колишній керівник корпорації Укрбуд)

посадовці Міністерства юстиції

представники Сенс Банку.