Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, народний депутат Олексій Гончаренко в інтерв’ю Radio NV - про виклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання Тимчасової слідчої комісії, та те, що він може там розповісти про корупцію і сферу оборони.

— Які головні запитання у вас, як у голови ТСК, до Федорова, чи можете поділитися цими запитаннями?

— Частково, звичайно, можу, тому що насправді це дуже важливе питання. У назві нашої Тимчасової слідчої комісії є предмет її діяльності. Це порушення в сфері оборони, це порушення антикорупційного законодавства і це дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Як ви бачите, по двох з трьох тематик, які у предметі відання нашої ТСК, нам дуже важливо заслухати Михайла Федорова.