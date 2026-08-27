Сім років топурядовець Зеленського. Федорова викликали на ТСК: що він розкаже про корупцію і оборонку — інтерв'ю з Гончаренком

27 серпня, 05:37
NV Преміум
Федорова викликали на засідання ТСК (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Федорова викликали на засідання ТСК (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Автор: Олексій Тарасов

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, народний депутат Олексій Гончаренко в інтерв’ю Radio NV - про виклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання Тимчасової слідчої комісії, та те, що він може там розповісти про корупцію і сферу оборони.

 — Які головні запитання у вас, як у голови ТСК, до Федорова, чи можете поділитися цими запитаннями?

— Частково, звичайно, можу, тому що насправді це дуже важливе питання. У назві нашої Тимчасової слідчої комісії є предмет її діяльності. Це порушення в сфері оборони, це порушення антикорупційного законодавства і це дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Як ви бачите, по двох з трьох тематик, які у предметі відання нашої ТСК, нам дуже важливо заслухати Михайла Федорова.

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Теги:   Михайло Федоров Володимир Зеленський Олексій Гончаренко Інтерв'ю NV Радіо NV

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