Федоров заявив, що «не знає, звідки Зеленський взяв» дані про $27 млрд дефіциту оборонного бюджету

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не розуміє, звідки президент Володимир Зеленський взяв дані про дефіцит оборонного бюджету у розмірі 27 млрд доларів.

Про це він сказав у коментарі Reuters у вівторок, 25 серпня.

Зеленський сказав про це на засіданні Коаліції охочих 24 серпня.

«Через особливості функціонування оборонного бюджету на початку цього року Міністерство оборони використало кошти, передбачені в бюджеті на кінець року… Але загальний дефіцит становить 27 мільярдів… це для нас дуже важливо», — заявляв він.

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З них 20 мільярдів — це грошове забезпечення військових, виплати родинам загиблих і зниклих безвісти та інші напрями. Ще 8−10 мільярдів потрібні, щоби стабільно розпочати 2027 рік, оскільки гроші на закупівлю зброї треба спрямовувати наперед, ще в січні.

Натомість Федоров зазначив, що «не знає, звідки Зеленський взяв цю цифру», і наголосив, що під час його роботи відомство розробило план видатків, який базується на економії коштів завдяки оборонним закупівлям та міжнародній підтримці.

Федоров стверджував, що, коли він прийшов у Міністерство оборони, то виявив там керівників підрозділів, призначених за вказівкою українських оборонних компаній для лобіювання їхніх інтересів.

«На кінець року дефіцит бюджету за нашим планом становив близько п’яти мільярдів доларів, і ми знали, звідки ми їх візьмемо. Можливо, план змінився і з’явилися нові проєкти, які потребують такого бюджету», — додав він.

Одразу після заяви Зеленського перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк підтвердив, що Україні справді бракує 27 мільярдів доларів, а можливо, й більше, на потреби Сил оборони.