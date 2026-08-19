«Є достатньо цікаві інсайди». Олещук — про заклик Федорова до проведення виборів і обшуки в ОП в рамках операції Форрест Гамп

19 серпня, 10:49
Зеленський разом з Федоровим в Офісі президента (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Зеленський разом з Федоровим в Офісі президента (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Політолог Петро Олещук в ефірі Radio NV прокоментував останні події політичної кризи в Україні - заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова про необхідність проведення виборів в Україні та операцію Форрест Гамп, в рамках якої НАБУ поінформувало про викриття злочинної організації за участі нардепів і високопосадовців Офісу президента.

Петро Олещук

Петро Олещук

Політолог

Я підозрюю, що після вчорашнього відеозвернення пана Федорова, мабуть, сьогодні імовірність голосування за призначення двох міністрів дещо зросла. Тому що значною мірою тепер зрозуміло, що повернення Федорова на посаду міністра неможливе.

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Редактор: Юлія Козіна

Теги:   Радіо NV Офіс президента України Михайло Федоров Вибори Національне антикорупційне бюро (НАБУ)

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