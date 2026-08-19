Політолог Петро Олещук в ефірі Radio NV прокоментував останні події політичної кризи в Україні - заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова про необхідність проведення виборів в Україні та операцію Форрест Гамп , в рамках якої НАБУ поінформувало про викриття злочинної організації за участі нардепів і високопосадовців Офісу президента.

Петро Олещук Політолог

Я підозрюю, що після вчорашнього відеозвернення пана Федорова, мабуть, сьогодні імовірність голосування за призначення двох міністрів дещо зросла. Тому що значною мірою тепер зрозуміло, що повернення Федорова на посаду міністра неможливе.