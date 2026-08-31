«Це виглядає не дуже». Чому Федорову не варто було погоджуватися на посаду радника італійського міністра оборони — Рейтерович

31 серпня, 05:37
Федоров не мав ставати радником міністра оборони Італії - Рейтерович (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Федоров не мав ставати радником міністра оборони Італії - Рейтерович (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Автор: Власта Лазур

У команді колишнього міністра оборони Михайла Федорова повідомили, що він став радником в італійського міністра оборони

Чому «це виглядає не дуже», в інтерв'ю Radio NV розповів політолог Ігор Рейтерович.

— Дуже неоднозначно сприйняли цю новину. Одні сказали: «Та лишіть його у спокої, для галочки буде щось ніби радити, для репутації важливо, для співпраці важливо, нічого він з державної таємниці не розкаже, і взагалі почав свою окрему політичну кампанію». А інші схопилися за голову: «Як це так? Державну таємницю розкаже, неетично, недобре, поїхав за кордон замість того, щоб бути тут зі своїми людьми, зрадив». Словом, дві крайнощі. Ігоре, ви яку готові відстоювати?

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— Я не збираюся впадати в крайнощі. Я вважаю, це моя суб'єктивна точка зору, що це неправильний крок зі сторони колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Теги:   Михайло Федоров Інтерв'ю NV Радіо NV Міністр оборони Державна таємниця

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