Фесенко вважає, що відеозвернення Федорова із закликом до виборів — «це фактично перехід екс-міністра оборони в опозицію». «Ситуативно це відповідь на те, що остаточно закрита тема його повернення на посаду міністра оборони. Але зараз ставки зростають», — підкреслив політолог у своєму пості в соцмережі Facebook.

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Він припустив, що «задача-мінімум» цього звернення — це спроба вплинути на голосування у Верховній Раді за призначення Євгенія Хмари міністром оборони України, як очікується 19 серпня. «Якщо вдасться емоційно і політично зачепити настрої депутатів, тоді це може провалити голосування по міністру оборони і створити нову ситуацію в парламенті», — змоделював Володимир Фесенко один зі сценаріїв. У коменарях до свого посту він додав припущення про те, що «проблем з голосуванням [кількістю потенційних голосів за Хмару], схоже і не було, чому Федоров пішов ва-банк, хоче зламати сценарій Зеленського і розпочати свою контргру».

Тож можливою «задачею-максимум» для Федорова могло бути намгання «кардинально розвернути внутрішньополітичний процес через ідею виборів під час війни». «На даний момент більшість українців проти виборів під час війни. Але є відчутна тенденція зменшення кількості противників виборів під час війни. І зараз проти виборів під час війни виступає трохи більше половини українців. Виступ Федорова може змінити цю пропорцію. Може суттєво збільшитись кількість прихильників виборів під час війни», — вважає Фесенко.

На думку політолога, у своєму звернення Федоров «завдає удару у відповідь» і «по суті пропонує в певній перспективі (і навряд далекій) визначитись українцям, хто правий в його протистоянні із Зеленським».

Володимир Фесенко також звернув увагу на відеоряд, який супроводжує відеозвернення ексміністра оборони. Політолог вважає, що Федоров прямо натякає не стільки на особисте протистояння, скільки на протистояння «з колективним Зеленським, в якому візуально присутні і Єрмак і Арахамія, і який, по контексту звинувачується в корупції».

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«Це як прелюдія до власної виборчої кампанії. І заклик розпочати дискусію про вибори під час війни. І це спосіб кардинально переформатувати політичний порядок денний і перехопити внутрішньополітичну стратегічну ініціативу», — озвучує політолог свій погляд на звернення Федорова.

Водночас він нагадує, що під час повномасштабної війни «практично неможливо» провести традиційні вибори за звичними процедурами.

Тож вочевидь ексміністр прагне скористатися своїм досвідом цифровізації України, дає зрозуміти Фесенко. «Тут технологічний гуру Михайло Федоров може запропонувати альтернативні технології голосування — голосування в смартфоні і, можливо, також голосування поштою. Впевнений, що вже найближчим часом він запропонує свої конкретні пропозиції з цього приводу. Він буде діяти покроково, щоб постійно зберігати ініціативу за собою», — прогнозує політолог.

Він також вважає, що на тлі звернення Федорова нині «багато хто, особливо в опозиції, змінить свою думку щодо виборів у смартофоні» з попереднього критичного погляду на можливість проведення виборів в електронний спосіб.

«Простіше за все, навіть в дуже стислі терміни, провести таким чином вибори президента України. І ці вибори фактично перетворяться в референдум про довіру Зеленському і Федорову, і вибір між Зеленським і Федоровим. І це, мабуть, теж частина стратегії Федорова. Він не може і не хоче чекати. В цьому сенсі він дуже схожий на Зеленського. І Федоров буде боротися проти Зеленського в його ж стилі - рішуче і швидко, але з своїми технологічними перевагами, яких не має у Зеленського», — переконаний політолог.

Володимир Фесенко також підкреслив, що після звернення Федорова «картонковий майдан і всі противники Зеленського отримують нові гасла, і провідну ідею, яка буде їх рушійною силою».

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«Схоже, що починається принципово новий етап внутрішньополітичної ситуації в Україні під час війни. Але саме про війну давайте не забувати. Саме війна є головним викликом для всіх нас, в тому числі і для Зеленського і для Федорова», — резюмував політолог.

Звернення Михайла Федорова: що відомо

Увечері 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров оприоюднив на своєму YouTube-каналі відеозвернення, у якому заявив про потребу проведення виборів в Україні.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

«Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою», — зазначив колишній міністр оборони.

Він наголосив, що Україна не може залишатися без повноцінно призначеного глави Міноборони під час війни, а також закликав до ширшої дискусії про майбутнє держави та демократії.

За словами Федорова, оборонна політика держави не може перебувати у стані тимчасовості, оскільки Україна щодня бореться за своє існування. Водночас він наголосив, що питання виходить за межі однієї посади чи міністерства. На його думку, країна має визначити, як повинна функціонувати держава в умовах тривалої війни.

Окремо Федоров прокоментував протести проти своєї відставки, які тривають вже місяць.

«Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюють ті чи інші рішення. Чому одні реформи рухаються вперед, а інші блокуються. Чому рішення, які на фронті потрібні сьогодні, місяцями ходять кабінетами. Й особливо небезпечно, коли в суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а особиста лояльність до системи», — сказав він.

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Також Федоров заявив, що вибори є не лише процедурою голосування, а моментом відповідальності влади перед громадянами.

«Вибори — це не лише бюлетень. Це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: „Ось що ми зробили. Тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі“. Саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати», — сказав він.